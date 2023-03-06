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    警察夜班執勤結束返家 吃完早餐突朝妻子連開5槍致慘死

    馬來西亞一名警察本月5日朝妻子連開5槍，致其當場慘死。示意圖，與本文無關。（美聯社）

    馬來西亞一名警察本月5日朝妻子連開5槍，致其當場慘死。示意圖，與本文無關。（美聯社）

    2023/03/06 17:31

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞近日發生一起駭人凶殺案！一名員警昨（5日）夜班執勤結束返家，竟毫無來由朝妻子連開5槍，致其當場慘死，其它在場家人聞聲見狀嚇壞。

    根據大馬《詩華日報》報導，案發於玻璃市州首府加央，一名警察5日執勤結束後返家，突朝妻子連開5槍，其中一槍擊中臉部，妻子當場倒臥血泊身亡。事發當時屋內除了嫌犯和死者外，還有5人也在現場，包括死者雙親、死者哥哥和2名僅14歲和7歲的侄子，據悉他們得知發生慘案後，嚇得逃到屋外。

    當地警方約莫在當天上午7點30分獲報趕到現場，警方透過電話聯繫嫌犯，但並未接通，只聽到有手機鈴聲在屋內作響，警方在屋外埋伏約1小時後決定強行闖入，發現一名滿臉鮮血的女子倒在地上，嫌犯靜靜地站在旁邊，沒有任何反抗被警方逮捕。

    加央區警方後續召開記者會證實此案，表示這名嫌犯今年26歲，來自登嘉樓州，在緝毒組服務已4年，過去無不良行為紀錄，但曾患有憂鬱症；死者為家庭主婦，與嫌犯結婚3年，2人無兒女。據悉，案發前2人還和往常一樣一起吃早餐，沒有出現任何爭吵和異狀，有待釐清作案動機。

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