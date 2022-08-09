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    曾8度拿到世界冠軍 巴西柔術選手遭警員槍殺

    曾8度獲得世界冠軍的巴西柔術選手雷安德洛‧羅（見圖），7日驚傳在出席一場演唱會時，與一名休假員警發生口角衝突，並意外遭到對方槍殺。（法新社）

    曾8度獲得世界冠軍的巴西柔術選手雷安德洛‧羅（見圖），7日驚傳在出席一場演唱會時，與一名休假員警發生口角衝突，並意外遭到對方槍殺。（法新社）

    2022/08/09 10:03

    〔即時新聞／綜合報導〕曾8度獲得世界冠軍的巴西柔術選手雷安德洛‧羅（Leandro Lo），7日驚傳在出席一場演唱會時，與一名休假員警發生口角衝突，並意外遭到對方槍殺，消息傳出後震驚外界。

    外媒報導指出，33歲的雷安德洛7日在聖保羅市的敘利亞俱樂部（Clube Sirio）參加一場演唱會，期間與30歲的休假警員維洛佐（Henrique Velozo）發生口角衝突，據指當時維洛佐曾拿起桌上的酒瓶作勢威脅，反遭雷安德洛壓制在地，後續雷安德洛放維洛佐起身離開，不料在走沒幾步後維洛佐突然轉身朝雷安德洛頭部開槍。

    在雷安德洛倒地後，維洛佐還曾對他踢了兩腳。後續雷安德洛被送往醫院急救，仍被宣告腦死。不過維洛佐在逃離俱樂部後，也前往警局投案，法院下令將他羈押30天，警方也以一級謀殺罪名起訴維洛佐。

    不過外媒報導指出，這並非維洛佐第一次鬧事，在2017年時也曾在一間夜店，於醉酒後毆打和傷害其他警員，去年5月才被聖保羅軍事法庭判處在外服刑9個月。

    雷安德洛的母親法蒂瑪（Fatima Lo）則指出，雷安德洛和維洛佐先前就相識，維洛佐本身也有在練柔術，但想不通為何會發生這樣的慘劇。

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