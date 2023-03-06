愛沙尼亞改革黨「輾壓性勝選」 親歐挺烏路線將延續

愛沙尼亞大選結果出爐，現任總理卡拉斯所屬的改革黨勝選，將延續愛沙尼亞目前的親歐挺烏色彩。（路透）

2023/03/06 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞5日舉行大選，現任總理卡拉斯（Kaja Kallas）所屬愛沙尼亞改革黨（Estonian Reform Party）勝選，卡拉斯有望再次組建自由派聯合政府，延續愛沙尼亞目前的親歐挺烏色彩。

綜合外媒報導，在開出99％的選票後，愛沙尼亞改革黨獲得31.4％的選票，其次為極右翼的愛沙尼亞保守人民黨（Conservative People's Party of Estonia，EKRE）16.1％、中間黨獲得15％選票。卡拉斯對黨內同仁與支持者表示，目前選舉結果還不是最終結果，但這將賦予改革黨組建良好政府的強大使命。

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由於改革黨在大選中大勝，卡拉斯表示：「在如此強大的民意授權下，對烏克蘭的援助並不會改變，除了保守人民黨與中間黨之外，其他各政黨都選擇同樣路線。」由於意識形態差異，卡拉斯已經排除了和保守人民黨組成聯合政府的可能性，可能與中間黨、祖國黨和社會民主黨達成合組聯合政府的協議。

45歲的卡拉斯在2021年成為愛沙尼亞總理，在烏俄戰爭期間，愛沙尼亞持續援助烏克蘭，卡拉斯也在援助烏克蘭的立場中直言不諱。由於烏克蘭遭受俄羅斯全面入侵，引起愛沙尼亞當局擔憂，卡拉斯認為，幫助基輔符合愛沙尼亞的國家利益，美國與其他北約盟國向烏克蘭與愛沙尼亞提供一流軍備，愛沙尼亞的防禦力依舊強大。

卡拉斯與支持者合照。（美聯社）

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