愛沙尼亞今大選 對烏克蘭政策成關鍵分野

愛沙尼亞舉行大選，對烏克蘭政策成為各方爭論重點。（路透）

2023/03/05 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞週日（5日）舉行大選，該國堅定支持烏克蘭的執政團隊，正面臨極右翼政黨的挑戰。極右翼政黨試圖利用民眾對物價上漲的憤怒，呼籲將烏克蘭難民拒於門外。

據《路透》報導，早前的民調指出，現任總理卡拉斯（Kaja Kallas）所屬愛沙尼亞改革黨（Estonian Reform Party）有望再次組建自由派聯合政府。如此一來，將進一步鞏固波羅的海3國的親歐陣線；愛沙尼亞也得以繼續拓展綠色能源，並接收來自烏克蘭的難民。

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然而民調也顯示，本次極右翼的愛沙尼亞保守人民黨（Conservative People's Party of Estonia）可能得到第二高票。保守人民黨宣稱將反對綠色能源，削減鉅額開支以挽救經濟；該黨甚至宣稱將因為經濟因素，不再接收烏克蘭難民。上述訴求在該國部分地區受到支持。

由於愛沙尼亞的多黨制體系，現任總理卡拉斯、及保守人民黨主席赫爾姆（Martin Helme）本週雙雙對外表示，自己有信心領導下一屆的聯合政府。愛沙尼亞政治觀察家沃格（Aivar Voog）指出，卡拉斯或許有機會排除保守人民黨，組建自由派聯合政府，但可能性相對較低。

卡拉斯強調，選民必須在她所描述的「愛沙尼亞的兩種不同模式」之間做出選擇。卡拉斯說：「改革黨始終支持開放、友好、歐洲思維，追求建設明智的國家。而保守人民黨只在乎自己，竟為了切身利益，拒絕幫助烏克蘭」。

保守人民黨主席赫爾姆則表示，將繼續支持烏克蘭，但前提是停止接收烏克蘭難民。赫爾姆說：「保守人民黨希望可以順利組建聯合政府。愛沙尼亞人對未來感到恐懼，主要政黨，尤其是執政黨，始終沒有給出任何正確答案」。

投票於當地時間晚間8點（格林威治標準時間晚間6點）結束，大多數選區預計在午夜前結算所有選票。2021年，總理卡拉斯乘著聯合政府瓦解之際，成功整合並達成執政至今。

現任愛沙尼亞總理卡拉斯有望再次組建自由派聯合政府。（法新社）

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