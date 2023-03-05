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    短兵相接？英國防部曝俄軍帶「鐵鍬」準備打肉博戰

    英國國防部披露，有俄羅斯動員兵曾稱參戰時被要求帶上挖掘戰壕用的鐵鍬，疑似準備與烏軍打肉搏戰。（圖擷取自英國國防部推特）

    英國國防部披露，有俄羅斯動員兵曾稱參戰時被要求帶上挖掘戰壕用的鐵鍬，疑似準備與烏軍打肉搏戰。（圖擷取自英國國防部推特）

    2023/03/05 21:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，近日英國國防部披露，部分俄羅斯動員兵曾指出，他們參戰時除了攜帶步槍，也被要求帶上挖掘戰壕用的鐵鍬，疑似準備與烏軍「短兵相接」打肉搏戰。

    英國國防部官方推特今（5）日發文指出，今年2月下旬曾有俄羅斯動員兵表示，當他們執行攻擊烏軍一處加固據點時，被要求攜帶一款於1869年設計，用於挖掘戰壕的MPL-50鐵鍬。英國防部指出，這款鐵鍬也被俄軍用於近距離肉搏戰。

    英國防部也提到，根據最近戰場上的資料顯示，雙方近距離交戰的次數有所增加，原因可能是俄方指揮官堅持以步兵作為進攻主力，與俄軍彈藥短缺砲兵部隊無法支援等原因。

    俄羅斯動員兵被要求攜帶挖掘戰壕用的MPL-50鐵鍬，這款鐵鍬也被俄軍用於肉搏戰。（圖擷取自維基百科）

    俄羅斯動員兵被要求攜帶挖掘戰壕用的MPL-50鐵鍬，這款鐵鍬也被俄軍用於肉搏戰。（圖擷取自維基百科）

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