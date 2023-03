短兵相接？英國防部曝俄軍帶「鐵鍬」準備打肉博戰

2023/03/05 21:30

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,近日英國國防部披露,部分俄羅斯動員兵曾指出,他們參戰時除了攜帶步槍,也被要求帶上挖掘戰壕用的鐵鍬,疑似準備與烏軍「短兵相接」打肉搏戰。

英國國防部官方推特今(5)日發文指出,今年2月下旬曾有俄羅斯動員兵表示,當他們執行攻擊烏軍一處加固據點時,被要求攜帶一款於1869年設計,用於挖掘戰壕的MPL-50鐵鍬。英國防部指出,這款鐵鍬也被俄軍用於近距離肉搏戰。

英國防部也提到,根據最近戰場上的資料顯示,雙方近距離交戰的次數有所增加,原因可能是俄方指揮官堅持以步兵作為進攻主力,與俄軍彈藥短缺砲兵部隊無法支援等原因。

