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    白俄反對派釋出 無人機視角摧毀A-50偵察機紀錄

    白俄羅斯反政府游擊隊釋出了一段無人機從起飛到摧毀A-50偵察機的畫面。（圖擷自推特）

    白俄羅斯反政府游擊隊釋出了一段無人機從起飛到摧毀A-50偵察機的畫面。（圖擷自推特）

    2023/03/05 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，2月26日俄羅斯首都明斯克近郊的一座空軍基地發生爆炸，一架罕見的俄軍A-50偵察機被毀，近日白俄羅斯反政府游擊隊釋出了一段無人機從起飛到摧毀A-50偵察機的畫面。

    推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片，影片中是白俄羅斯反政府游擊隊操縱的無人機視角，可以看到一開始無人機在森林某處起飛，上升到一定高度後穩定前進，最終降落在1架A-50偵察機機背上引爆。

    白俄反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）顧問維亞寇卡（Franak Viacorka）日前在推特證實2月26日白俄羅斯首都明斯克附近的一座軍用機場爆炸，是游擊隊特別行動的成果，被摧毀的是摧毀的是一架俄軍的A-50偵察機，此機型在俄軍之中僅有9架，該偵察機價值3.3億歐元（約新台幣106億元），而參與奇襲的兩名白俄羅斯人是利用無人機執行任務，目前已經安全離境。

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