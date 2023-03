白俄反對派釋出 無人機視角摧毀A-50偵察機紀錄

2023/03/05 16:25

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,2月26日俄羅斯首都明斯克近郊的一座空軍基地發生爆炸,一架罕見的俄軍A-50偵察機被毀,近日白俄羅斯反政府游擊隊釋出了一段無人機從起飛到摧毀A-50偵察機的畫面。

推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片,影片中是白俄羅斯反政府游擊隊操縱的無人機視角,可以看到一開始無人機在森林某處起飛,上升到一定高度後穩定前進,最終降落在1架A-50偵察機機背上引爆。

請繼續往下閱讀...

白俄反對派領導人季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)顧問維亞寇卡(Franak Viacorka)日前在推特證實2月26日白俄羅斯首都明斯克附近的一座軍用機場爆炸,是游擊隊特別行動的成果,被摧毀的是摧毀的是一架俄軍的A-50偵察機,此機型在俄軍之中僅有9架,該偵察機價值3.3億歐元(約新台幣106億元),而參與奇襲的兩名白俄羅斯人是利用無人機執行任務,目前已經安全離境。

Another flight of a partisan drone and humiliation for the Belarusian air defense at the Machulishchi airfield. It is claimed that this video from February 26 recorded the flight of the drone from the take-off to the moment of the explosion. (speedx2) https://t.co/gEtumr53JN pic.twitter.com/lasiBmazje