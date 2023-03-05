烏克蘭2名飛行員 在美接受F-16模擬器評估

烏克蘭2名飛行員在美國軍事基地進行F-16模擬器評估。美國空軍F-16示意圖。（法新社）

2023/03/05 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員證實，烏克蘭2名飛行員已在亞利桑那州圖森的軍事基地，進行F-16戰機模擬器評估，以便了解訓練他們駕駛F-16需要多久時間，而且美方已批准烏國本月最多能有10名飛官接受測試。

據《NBC》報導，美國官員表示，這項工作主要有2個目的，亦即提高烏國飛行員的駕駛技能，並評估安排適當的培訓計畫需要花多長時間，但他們同時也強調，烏軍飛官在美國期間不會駕駛任何戰機，只能使用模擬器。

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美國國防部政策事務次長卡爾（Colin Kahl）表示，美軍估計烏克蘭需要50到80架F-16來取代現有空軍，但由於美方尚未決定是否援助烏國F-16，因此進行系統訓練是沒有意義的。

卡爾透露，如果美國提供全新生產的F-16，將需要3至6年的時間才能交付給烏克蘭。假如提供的是翻新的F-16，那麼會縮短為18個月至2年，目前評估訓練所花的時間也在18個月左右。

卡爾指出，援助F-16的成本將高達110億美元（約新台幣3356億元），會花掉軍援剩餘經費的一大部分。據了解，烏克蘭總統澤倫斯基多次希望美方提供F-16，但美國總統拜登也多次回絕。

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