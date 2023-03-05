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    軍情動態》烏軍改造「龍捲風」火箭 射程比海馬斯更遠！

    烏克蘭正在秘密開發由BM-30「龍捲風」（Smerch）多管火箭系統改良而成的「赤楊樹」（Vilkha）-M的火箭系統，射程比「海馬斯」更遠。（圖擷自推特）

    烏克蘭正在秘密開發由BM-30「龍捲風」（Smerch）多管火箭系統改良而成的「赤楊樹」（Vilkha）-M的火箭系統，射程比「海馬斯」更遠。（圖擷自推特）

    2023/03/05 10:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）是扭轉戰局的關鍵之一，有消息指出，烏克蘭秘密開發由BM-30「龍捲風」（Smerch）多管火箭系統改良而成的「赤楊樹」（Vilkha）-M的火箭系統，射程比「海馬斯」更遠。

    綜合外媒報導，烏克蘭全國國防工業協會第一副主席文尼克（Ivan Vinnyk）表示，「赤楊樹」-M的射程為110公里、彈頭口徑為300毫米，重量為200公斤，能精準命中目標，而從西方接收的M142「海馬斯」和M270多管火箭系統（MLRS）所發射的導引多管火箭系統最大射程約為80公里，彈頭口徑為227毫米、重200磅（約90公斤）。

    文尼克週二在美烏安全會議上表示，目前「赤楊樹」-M已經投入戰場，具體位置不能透露。週三受訪時補充「赤楊樹」-M改裝計畫是從2018開始，已經生產了大約100輛，2022年5月首次投入戰鬥中。

    「赤楊樹」諸元

    重量：33噸

    長度：12000毫米

    寬度：050毫米

    口徑：300毫米

    發射平台：現代化的BM-30「龍捲風」（Smerch）

    速度：時速60公里

    操作範圍：高達100公里

    飛彈重量：約800公斤

    燃料：固體

    彈頭：高爆碎片、集束彈頭

    彈頭重量——250公斤（Vilkha）、170公斤（Vilkha-M、Vilkha-M1、Vilkha-M2）

    最大射程——70公里（Vilkha）、110 km（Vilkha-M）、150 km （Vilkha-M）、200公里 （Vilkha-M2）

    導航系統：慣性和衛星

    精度：30公尺（距離超過100公里）

    可能的圓誤差：30公尺（距離超過100公里，對於 Vilkha-M）

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