俄國地下反抗組織參與襲俄 領導人號召起義推翻普廷

俄羅斯與烏克蘭交界的布揚斯克日前遭武裝分子越境攻擊，圖為俄羅斯布揚斯克市政機關的俄羅斯國旗。（法新社）

2023/03/04 20:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭交界的邊境地區布揚斯克日前遭武裝分子越境進入攻擊，為烏國作戰的俄裔「俄羅斯志願軍（Russian Volunteer Corps）」宣稱是他們所為，英國《金融時報》4日報導，該組織極右派領導人尼基丁（Denis Nikitin）說，該次行動的目的是要暴露俄國脆弱的防衛，並且激勵其他同胞起義對抗總統普廷。

尼基丁3日接受金融時報訪問，表示以烏克蘭為據點的俄羅斯志願軍戰士證明了，他們能夠突破俄國一些最重兵防衛的地區，「主要是要提醒俄羅斯人，你們不需要在枷鎖下生活，忍受並參取一場他人的戰爭、執行他人的意志」，「你們可以並且必須揭竿起義，我們會支持任何想要把克里姆林宮那些篡位者趕下台的人。」

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俄羅斯志願軍2日進入俄國布揚斯克州兩座村莊進行的攻擊事件，持續僅數小時，但是震驚克里姆林宮，普廷為此取消原訂行程，召集聯邦安全會議開會商討對策。俄國指控烏克蘭「破壞團體」越境攻擊，遭烏國總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）駁斥，指莫斯科栽贓。

現年38歲的尼基丁又名卡普斯丁（Denis Kapustin），也使用化名「雷克斯（Rex）」，與西方新納粹、白人民族主義者有關聯。

金融時報指出，烏俄戰爭以來，烏克蘭一再展現他們有能力利用無人機和破壞行動，深入打擊敵後。但是「俄羅斯志願軍」的這場攻擊，顯然證實俄國游擊隊準備繼續尋求基輔這項目標，也暴露出尼基丁所說，俄國在森林密佈的布揚斯克州的防衛「非常糟糕」。

尼基丁透露，有45人參與當天在俄國的攻擊行動，其中許多人是在俄國國內一個地下武裝抵抗網絡的成員；「我們在一處應該受到嚴密保護的邊境地區，不停改變地點活動」。

俄羅斯防衛智庫「莫斯科戰略與科技分析中心」主任普霍夫（Ruslan Pukhov）說，「這是一場在典型的地方進行的典型武裝抗敵攻擊，德國人和（蘇聯）都很難在布揚斯克森林裡抓到地下武裝反抗分子」，「封鎖那裡的邊界非常困難。」

針對波多利雅科駁斥此事是俄羅斯挑釁，尼基丁說，烏克蘭政府批准這項行動，「是的，當然，這場行動是獲得同意的，否則不會發生」，他說，「你想想看，我怎麼在暗夜通過那裡？」那裡有埋了地雷的橋樑、監視器、熱追蹤無人機，還有隱藏的瞭望哨，「如果我沒有先跟（烏國軍方）的人協調⋯⋯我想我們就會被摧毀了。」

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