上海官員「甩彈」：中國理科落後世界70年、充斥200年前知識

上海市政府參事胡衛在會議上指出，當前中國教育發展面臨一系列矛盾。（摘自網路）（記者魏國金攝）

2023/03/04 08:10

〔編譯魏國金／台北報導〕中國上海近日舉辦「學習貫徹黨的20大精神、加快建設高質量教育體系」研討會，結果原本一場行禮如儀的會議，卻因上海市教委會主任倪閩景辛辣質問，「我們的理科課程落後世界70年，大量內容是200年以前的知識，這種狀況為什麼不能改變」？而在網路上引發關注。

中國微信公眾號「最底層」2日發文指出，倪閩景率先在該會議上發言，連甩「重磅炸彈」，除了批評中國理科課程充斥200年前知識、嚴重落後世界外，他也批評，現在中國中小學的科技設備越來越「高大上」，但科創活動仍缺乏「高思維、深體驗」。他說，思維多樣化是創新的本質，而科創能力是「童子功」，需要從小打下扎實基礎，「因為這個『童子功』過了高中階段再練，就很可能來不及了」。

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文章說，原上海紐約大學校長俞立中也提問，儘管20年來中國高等教育發展迅速，「但是，什麼樣的教育才能夠更好的滿足人的發展需求，且更好的適應社會發展的要求呢？」；「為什麼社會上會有那麼多喜歡『激娃』（意指望子成龍的父母，不斷為子女安排學習活動，不停讓子女競爭、拼搏）的媽？」；「為什麼現在的孩子普遍覺得壓力很大？」，他說，「如果我們的教育還是圍繞著考試、升學這個唯一目標，那必然是『千軍萬馬過獨木橋』，再『減負』也沒有用。千萬不能忘了教育是為了人的發展這個根本」。

上海市政府參事胡衛認為，「教育必須從民生角度解決老百姓的『急難愁盼』」，而當前中國教育的改革與發展面臨一系列問題與矛盾，比如，全中國都在大力推進教育信息化，但如何處理好「人工智能發展與教育評價滯後的關係呢」？他說，從AI到ChatGPT，「一次又一次的信息技術革命，可以說已經把教育逼到牆角，甚至可以說將來傳統意義上的『學校』都可以不要了」。

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