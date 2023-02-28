美中大戰小說作者 為英國軍方寫科幻故事預測未來

英國國防部的「防衛科學科技實驗室」（Dstl）今天發布「來自未來的故事」，以8篇不同的故事，探索未來20年防衛科技。（圖擷自GOV.UK）

2023/02/28 23:11

〔中央社〕隸屬英國國防部的「防衛科學科技實驗室」（Dstl）今天發布「來自未來的故事」，盼透過「有用的虛構作品」，探索未來20年防衛科技可能發展，作者是曾聯手撰寫「魔鬼艦隊」的政治學者辛格和前軍事記者柯爾。

「魔鬼艦隊」（Ghost Fleet）2015年在美國初版，副標題為「下一場世界大戰」，描寫美、中兩大強權爆發戰爭，俄羅斯協助中方入侵夏威夷並掌控太平洋，戰事從實體延伸至虛擬空間，驚悚懸疑風格堪比「獵殺紅色十月」（The Hunt for Red October）。

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辛格（Peter W. Singer）及柯爾（August Cole）為Dstl撰寫8篇長度、形式、視角各異的故事，分別探索量子運算、人體性能增強科技、人工智慧、「淨零碳排」科技、人類心理與行為操控科技、無人機技術、自主運算等的未來可能發展、運用和影響，以及可能需應對的威脅。

Dstl表示，辛格和柯爾除了深入研究相關領域，也針對各主題訪談專家，以確保作品的知識價值和洞察力。相較於傳統的學習方式，「故事」更有助各界理解、感受潛在的安全威脅。

英國國防部首席科學顧問麥克林（Angela McLean）為這8篇「來自未來的故事」（Stories from the Future）撰寫導言提到，在預測未來科技發展趨勢方面，科幻小說作者往往能超越同代人許多年，例如網際網路、行動電話、無人駕駛技術、電力潛艦等，都曾出現在相關作品。

麥克林說，國防領域必須善用科幻敘事的創意和遠見，激發創新、「先見之明」及靈活、具韌性的解決方案，為未來預做準備。

Dstl在故事集前言提到，最關鍵的歷史時刻往往遠在新聞頭條事件發生前，早就開始了。「有用的虛構」（useful fiction）結合想像力、科學理據、基於事實的研究和創意溝通手法，以有別於白皮書等正式文件或純虛構科幻小說的方式，刺激讀者從沉浸式思考、理解和情感體驗，進而採取實際行動。

除了英國，Dstl指出，「有用的虛構」已獲北大西洋公約組織（NATO）及美國、澳洲軍方等組織採用並展開相關計畫，以利預測未來的作戰環境、指認足以顛覆或扭轉情勢的新科技和重要地緣政治變化，並相應調整專業軍事訓練內容。

「來自未來的故事」（Stories From Tomorrow: exploring new technology through useful fiction）全文連結

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