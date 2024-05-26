輕颱艾維尼襲菲律賓釀2死 逾8000人被迫撤離

輕颱艾維尼為菲律賓許多地區帶來豪雨，拉古納省的百勝灘鎮的居民必須涉水而行。（歐新社）

2024/05/26 22:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風艾維尼（Ewiniar）近日侵襲菲律賓，為呂宋島帶來強風及豪雨，並造成災情，據地方官員指出，有2人不幸被樹木壓倒身亡，另有超過8000人被迫撤離避難。

艾維尼於週五下半天登陸菲律賓中部的薩馬島（Samar），隨後又移往西北方的呂宋島，並在菲國首都馬尼拉（Manila）附近盤旋，而當艾維尼掉頭往東北方向移動時，當地測得最大風速達每小時95公里。

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《法新社》報導，菲律賓氣象觀測員指出，截至當地時間週日上午8點，艾維尼在24小時之內為呂宋島的奎松省（Quezon）帶來了200毫米的降雨量。當地政府在臉書上PO文表示，有超過6000人被迫離開家園避難。

奎松省防災官員喬伊亞當（Mary Joy Adam）指出，受到颱風影響，沿海地帶的水位高達3公尺，大多數地區的電力供應也因此中斷，「大多數城市都停電了，所以我們的市政救援人員難以向我們通報情況。」

據奎松省官員通報，當地有2起路樹墜倒致死事件，其中1名罹難者是年僅14歲的少年。

鄰近奎松省的拉古納省（Laguna）也傳出災情，當地官員指出，境內30座城市有超過一半以上都發生淹水情況，逾2000人被迫尋求棲身之處，而拉古納省政府機構在臉書分享的照片顯示，救難人員得使用充氣艇來協助因豪雨及洪水而受困的民眾。

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