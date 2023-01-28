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    「希望我是錯的」 美國空軍上將預測美中2025年開戰

    美國空軍機動司令部司令米尼漢，預測美、中之間在2025年爆發戰爭。美軍太平洋艦隊示意圖。（路透）

    美國空軍機動司令部司令米尼漢，預測美、中之間在2025年爆發戰爭。美軍太平洋艦隊示意圖。（路透）

    2023/01/28 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍機動司令部（AMC）司令米尼漢上將（Mike Minihan）指出，由於台灣和美國都將在2024年舉行總統大選，因此他預測中國國家主席習近平會趁機發難，使得美、中之間在2025年爆發戰爭。

    《NBC》報導，米尼漢表示，他希望自己是錯的，但直覺告訴他戰爭會在2025爆發，對此他設下了備戰目標，其中包括建立經過強化、準備就緒、靈活的聯合機動小組，隨時準備在第一島鏈作戰並取得勝利。

    米尼漢發送給空軍機動司令部所有聯隊指揮官的備忘錄中，要求他們在今年2月28日之前向米尼漢報告備戰狀況，並指示AMC官兵加強對7公尺標靶射擊且瞄準頭部、更新個人資料和緊急聯繫人等等。

    米尼漢還要求AMC人員在訓練中接受一些風險，不要對現有的訓練情況感到滿意，同時透露KC-135空中加油機部隊正準備交付100架現成尺寸和類型的無人機，從中顯示出美國潛在應對中國衝突的準備之一，亦即無人機群。

    AMC發言人證實有這份備忘錄，主要是為了讓部隊做好未來發生衝突的準備，美國國防官員則強調這些是米尼漢的個人說法，不代表美軍對中國的意見。

    2021年3月，時任美軍印太司令部司令的戴維森（Philip Davidson），在參議院聽證會上指出中國對台灣的威脅在10年內很明顯，或者說是在未來6年之內。

    美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），本月初被問到中國是否即將入侵台灣的問題，他透露近來解放軍確實有非常挑釁的行為，但他很懷疑這是否代表著入侵迫在眉睫。

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