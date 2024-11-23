婚內出軌合法了！紐約州廢除百年法規

紐約帝國大廈一場婚禮主持人為新人送上戒指。（美聯社檔案照）

2024/11/23 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國紐約州長侯可（Kathy Hochul）22日簽署法案，廢除實施100多年的一條法規，現在起在紐約州夫妻婚內出軌，不再被視為犯罪。

這項可追溯到1907年的法規，將配偶出軌視為犯罪，屬B級輕罪，可處以3個月的監禁。但是此法規鮮為人知，也很少派上用場，一直以來被認為過時且難以執行。

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侯可22日簽署廢除這項法規時，透露自己婚姻美滿，「我很幸運，能與丈夫共同擁有40年恩愛婚姻生活，這一點，多少讓我簽署通姦除罪化法案顯得有些諷刺，但是我知道，人們通常都有複雜的關係」。她說：「這些事情顯然應該由當事人自己去解決，而非由我們的刑事司法系統處理。就讓我們徹底取消這條可笑、過時的法規吧。」

這項法案4月在紐約州議會表決時，獲得57名議員贊成，反對廢除者只有4人。

美國多州都定有法律禁止通姦，目的是要在證明配偶偷腥為夫妻合法分居唯一途徑的年代，增加離婚的難度。但是實際上鮮少就通姦行為起訴，加以定罪更少之又少，近年一些州紛紛取消通姦法規。

紐約州將通姦定義為，當事人在他（她）或其通姦對象，有在世配偶期間，兩人發生性行為。提案廢除通姦法的州眾議員列文（Charles Lavine）22日發表聲明，指出自1972 年以來，僅13人被依該法起訴，其中僅5起案例最終被定罪。他說：「法律的宗旨是保護我們的社會，做為防止反社會行為發生的嚇阻力量。紐約通姦法無助於實現這些目標」。

據了解，紐約州通姦法最近一次使用是在2010年，針對一名在公園進行性行為而被捕的女子，但是最後在認罪協商中，撤銷了通姦罪的指控。

美國紐約州議會外觀。（美聯社檔案照）

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