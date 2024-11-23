中國夫婦食品公司在美引發李斯特菌中毒！釀1幼兒死亡、10人罹病

中國夫婦在美國創辦的食品公司「御香」，於全美4州爆發李斯特菌食物中毒事件。（圖擷自FSIS網站）

2024/11/23 16:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東夫婦赴美發展所創辦的食品公司「御香」，近來傳出在美國當地生產的即食豬、羊、雞、鴨等肉類製品，於全美4州爆發李斯特菌食物中毒事件，造成1名幼兒死亡、10人罹病，當局已對多種產品展開召回。

據《美聯社》報導，美國農業部表示，御香食品公司總部位於南卡羅萊納州斯帕坦堡（Spartanburg），產品在全美零售店和網路販售，但10月展開例行檢測時，發現食品本身和生產區域有李斯特菌汙染現象。

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美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，經過患者訪查和樣本檢驗後，所有結果都指向御香所販售的產品，雖然目前已全面下架和召回7.2萬磅（約32.65噸）的食品，但很有可能還留在消費者的冰箱內，當局呼籲民眾應儘快丟棄或退貨，和包裝內容物接觸過的用品應進行消毒。

從美國食品安全檢查局（FSIS）公布的資料，可以看到召回的產品分別為燻雞腿、手扒雞、五香鳳爪、香辣雞胗、藤椒雞、麻辣鴨脖、麻辣鴨翅、麻辣鴨舌、燻豬臉肉、燻豬腳、香辣豬腳、燻蹄膀、秘製蹄膀、紅燒肉、紅油耳絲（豬耳朵）、豬雞肉混合火腿腸、羊雜湯。

美CDC表示，吃下受李斯特菌汙染的食物後，可能會在數小時或數天內出現症狀，但也有可能潛伏好幾週甚至3個月後才發病，高風險人群包括孕婦、幼兒、65歲以上老年人、免疫系統較弱者。

感染李斯特菌較輕微的症狀包括發燒、肌肉酸痛、噁心、嘔吐和腹瀉，嚴重的話會有劇烈頭痛、頸部僵硬、精神錯亂、失去平衡和抽搐等狀況。

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