台海軍情》不怕殲-11近逼 美RC-135V照樣貼近中國海岸偵察

2023/01/07 18:57

〔即時新聞/綜合報導〕去年12月美軍偵察機曾在南海與中國戰機發生逼近事件,引起中美雙方互嗆對方行為危險。今年同款美軍偵察機再度現身,且直接飛入黃海與東海,貼著中國沿岸進行偵察任務。

具中國半官方性質的北京大學「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)今(7)日在推特發文指出,一架呼號「AE01C8」的美國空軍RC-135V「鉚接」(Rivet Joint)電子偵察機今(7)日飛抵黃海與東海,對中國沿岸進行偵察。

請繼續往下閱讀...

從路徑圖可見,RC-135V於上午7點進入東海,約9點出現在黃海,迴轉後向下沿中國山東、江蘇、上海與浙江沿岸飛行。

飛航追蹤帳號「東京雷達」(Tokyo Radar)也在推特上補充這架RC-135V後續航跡,在飛抵溫州市外海後,RC-135V往東折返美軍於日本沖繩的嘉手納空軍基地。

RC-135V為去年12月在南海與中國殲-11戰機發生逼近事件同款機型,該機裝有各式電子偵測裝備,可偵測、識別、定位各電磁波譜的訊號。機身左右兩側的大凸起則是側掃雷達,可對中國沿岸的地形、城市甚至軍事重地進行高精度測繪。

USAF RC-135V #AE01C8 is conducting an aggressive close-in reconnaissance on China in the #EastChinaSea and #YellowSea, Jan. 07. pic.twitter.com/ufhY5Shm09