台海軍情》不怕殲-11近逼 美RC-135V照樣貼近中國海岸偵察

飛航追蹤帳號「東京雷達」則在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在接近溫州市後，RC-135V折返回到美軍於沖繩的嘉手納空軍基地。（圖擷取自Tokyo Radar推特、歐新社；本報合成）

2023/01/07 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月美軍偵察機曾在南海與中國戰機發生逼近事件，引起中美雙方互嗆對方行為危險。今年同款美軍偵察機再度現身，且直接飛入黃海與東海，貼著中國沿岸進行偵察任務。

具中國半官方性質的北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今（7）日在推特發文指出，一架呼號「AE01C8」的美國空軍RC-135V「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機今（7）日飛抵黃海與東海，對中國沿岸進行偵察。

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從路徑圖可見，RC-135V於上午7點進入東海，約9點出現在黃海，迴轉後向下沿中國山東、江蘇、上海與浙江沿岸飛行。

飛航追蹤帳號「東京雷達」（Tokyo Radar）也在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在飛抵溫州市外海後，RC-135V往東折返美軍於日本沖繩的嘉手納空軍基地。

RC-135V為去年12月在南海與中國殲-11戰機發生逼近事件同款機型，該機裝有各式電子偵測裝備，可偵測、識別、定位各電磁波譜的訊號。機身左右兩側的大凸起則是側掃雷達，可對中國沿岸的地形、城市甚至軍事重地進行高精度測繪。

USAF RC-135V #AE01C8 is conducting an aggressive close-in reconnaissance on China in the #EastChinaSea and #YellowSea, Jan. 07. pic.twitter.com/ufhY5Shm09 — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） January 7, 2023

14:40 on January 7, 2023 Japan time

USAF RC-135V Rivet Joint（64-14846）

Deployed to the Yellow Sea and East China Sea and returned to Kadena AB. pic.twitter.com/0BFWL8hBwT — Tokyo Radar???????? （@japan_radar） January 7, 2023

RC-135V為去年12月在南海與中國殲-11戰機發生逼近事件同款機型。（歐新社）

去年12月美軍偵察機曾在南海與中國戰機發生逼近事件。今年同款美軍偵察機再度現身，且直接飛入黃海與東海，貼著中國沿岸進行偵察任務。（圖擷取自SCSPI推特）

飛航追蹤帳號「東京雷達」則在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在接近溫州市後，RC-135V折返回到美軍於沖繩的嘉手納空軍基地。（圖擷取自Tokyo Radar推特）

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