為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海軍情》不怕殲-11近逼 美RC-135V照樣貼近中國海岸偵察

    飛航追蹤帳號「東京雷達」則在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在接近溫州市後，RC-135V折返回到美軍於沖繩的嘉手納空軍基地。（圖擷取自Tokyo Radar推特、歐新社；本報合成）

    飛航追蹤帳號「東京雷達」則在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在接近溫州市後，RC-135V折返回到美軍於沖繩的嘉手納空軍基地。（圖擷取自Tokyo Radar推特、歐新社；本報合成）

    2023/01/07 18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕去年12月美軍偵察機曾在南海與中國戰機發生逼近事件，引起中美雙方互嗆對方行為危險。今年同款美軍偵察機再度現身，且直接飛入黃海與東海，貼著中國沿岸進行偵察任務。

    具中國半官方性質的北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今（7）日在推特發文指出，一架呼號「AE01C8」的美國空軍RC-135V「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機今（7）日飛抵黃海與東海，對中國沿岸進行偵察。

    從路徑圖可見，RC-135V於上午7點進入東海，約9點出現在黃海，迴轉後向下沿中國山東、江蘇、上海與浙江沿岸飛行。

    飛航追蹤帳號「東京雷達」（Tokyo Radar）也在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在飛抵溫州市外海後，RC-135V往東折返美軍於日本沖繩的嘉手納空軍基地。

    RC-135V為去年12月在南海與中國殲-11戰機發生逼近事件同款機型，該機裝有各式電子偵測裝備，可偵測、識別、定位各電磁波譜的訊號。機身左右兩側的大凸起則是側掃雷達，可對中國沿岸的地形、城市甚至軍事重地進行高精度測繪。

    RC-135V為去年12月在南海與中國殲-11戰機發生逼近事件同款機型。（歐新社）

    RC-135V為去年12月在南海與中國殲-11戰機發生逼近事件同款機型。（歐新社）

    去年12月美軍偵察機曾在南海與中國戰機發生逼近事件。今年同款美軍偵察機再度現身，且直接飛入黃海與東海，貼著中國沿岸進行偵察任務。（圖擷取自SCSPI推特）

    去年12月美軍偵察機曾在南海與中國戰機發生逼近事件。今年同款美軍偵察機再度現身，且直接飛入黃海與東海，貼著中國沿岸進行偵察任務。（圖擷取自SCSPI推特）

    飛航追蹤帳號「東京雷達」則在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在接近溫州市後，RC-135V折返回到美軍於沖繩的嘉手納空軍基地。（圖擷取自Tokyo Radar推特）

    飛航追蹤帳號「東京雷達」則在推特上補充這架RC-135V後續航跡，在接近溫州市後，RC-135V折返回到美軍於沖繩的嘉手納空軍基地。（圖擷取自Tokyo Radar推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》壯觀！美20多架C-17空中編隊 驗證快速火力投射
    2023/01/06 21:31

    軍情動態》壯觀！美20多架C-17空中編隊 驗證快速火力投射
    中國知而不言！ 美專家：對預估疫情結束「完全沒信心」
    2023/01/06 21:01

    中國知而不言！ 美專家：對預估疫情結束「完全沒信心」

    無敵海景小豪宅稀有 觀星看海更超值
    今年首度 美艦通過台海
    2023/01/06 05:30

    今年首度 美艦通過台海
    中軍機南海「攔截」距美偵察機翼3公尺
    2022/12/31 05:30

    中軍機南海「攔截」距美偵察機翼3公尺

    肉品專家黑橋牌帶你品嚐年味
    美RC-135V台海南端「高強度」偵察 目標可能是中國沿海軍事設施
    2022/07/19 20:25

    美RC-135V台海南端「高強度」偵察 目標可能是中國沿海軍事設施
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播