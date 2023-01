軍情動態》壯觀！美20多架C-17空中編隊 驗證快速火力投射

2023/01/06 21:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國空軍於今(6)日舉行「世代任務23」演習,派出C-17運輸機執行空運任務,以驗證美軍的快速火力投射與高風險環境作戰能力。演習中20多架C-17編隊飛越南卡羅萊納州知名大橋,壯觀場景引來不少關注。

美國媒體《NBCNEWS》旗下電視台《WCBD-TV》5日報導,隸屬美國空軍第437空運聯隊的20多架C-17運輸機從南卡羅萊納州的查爾斯頓聯合基地起飛,參加「世代任務23演習」(Mission Generation Exercise 23)。

C-17運輸機在演習中編隊飛越羅芙奧大橋(Ravenel Bridge),壯觀場景引來不少民眾關注,美國空軍第437空運聯隊指揮官蘭克福德(Robert Lankford)表示,這是非常值得觀看的場景,也感謝當地社區為查爾斯頓聯合基地提供的支持。

第437空運聯隊官員也表示,這是空軍機動司令部(AMC)今年在印太地區的首個空中機動演習,本次演習涉及空軍、陸軍和海軍陸戰隊等多個軍種。查爾斯頓聯合基地也在官方推特上表示,本次演習著重於驗證美軍的快速火力投射與高風險環境作戰能力。

美國陸軍也曾於2022年9月舉行印太地區火力投射演習,從夏威夷州及華盛頓州空運兵力及軍備到西太平洋戰略重地關島,模擬奪取關鍵地形,快速部署高機動火箭系統實施火力打擊等作戰任務。

The #RavenelBridge flyover was just the beginning. As this post goes up, we are now executing training missions across the region to test new capabilities with joint partners, maximizing our lethality and our ability to operate in dynamic and dangerous environments.#MG23 pic.twitter.com/Kg42DEp84Q