中英對照讀新聞》Snakes almost on a plane: TSA discovers a bag with small snakes in passenger’s pants蛇差點上機：美國運輸安全管理局在乘客褲子裡發現了一個裝有小蛇的袋子

Airport security officers in Miami found a slithering surprise last week — a bag of snakes hidden in a passenger’s pants.

邁阿密機場安全官員上週發現了一個滑溜溜的驚喜——一名乘客的褲子裡藏著一袋蛇。

According to an X post by the Transportation Security Administration, officers at the Miami International Airport found the small bag of snakes hidden in a passenger’s trousers on April 26 at a checkpoint.

根據美國運輸安全管理局的X貼文,邁阿密國際機場官員4月26日在檢查站發現了藏在一名乘客褲子裡的一小袋蛇。

The post included a photo of two small snakes that were found in what appeared to be a sunglasses bag.

該貼文包括一張似乎是一個太陽眼鏡袋中發現的兩條小蛇照片。

TSA said the snakes were turned over to the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

美國運輸安全管理局說,這些蛇已移交佛羅里達州魚類和野生生物保護委員會。

新聞辭典

slither:動詞,指連走帶跑地滑、滑溜、使滑下;名詞,指連走帶跑的滑走、滑行。例句:The thief slithered through the narrow opening in the fence, trying to avoid detection.(小偷從圍籬的開口溜了進去,試圖避免被發現。)

turn over:片語動詞,指引擎轉動、翻轉、打翻、傾覆、移轉、營業額達到、認真考慮、洗劫。例句:Did you hear his flat got turned over last week?(你有聽說他的公寓上週被洗劫嗎?)

