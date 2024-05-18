2027世界盃女足賽落腳巴西 第一前鋒瑪塔籲藉此振興南部

巴西女足傳奇前鋒瑪塔在社群網站難掩巴西拿下2027世界盃女足賽的喜悅。（圖截至瑪塔IG）

2024/05/18 05:59

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕2027世界盃女足賽落腳巴西，歷史悠久且意義非凡的馬拉卡納足球場（Maracanã）將做為開幕會場，包括2014年為世界盃男足賽專程建造的數座白色大象及其他共十座球場，都將為此次女足賽效力。巴西第一女足前鋒瑪塔（Marta da Sliva）建議在南大河州安排賽程，以振興近來受水患之苦的城市經濟。

國際足協周五在曼谷進行2027世界盃女足主辦國投票，巴西以119票壓倒性打敗比利時、荷蘭及德國聯合團隊的78票，這是巴西甚至南美洲首次拿下世界盃女足賽的主辦權。巴西女足傳奇前鋒瑪塔今早一起床看到這個消息難掩喜悅，即刻在社群網站分享此刻的心情，並建議第一階段賽程在南大河州舉行，藉以安慰近來受無情水患災難的人民，同時協助振興當地觀光經濟。

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南大河州水災造成446座城市居民陷入貧窮，目前已有154人死亡，尚有近百人失蹤，巴西國家氣象研究所今晨再度發佈嚴寒警報，預測本週末將有新一波冷氣團及大雨襲擊南部。瑪塔在興奮之餘，不忘為南部的同胞爭取未來城市復甦的機會。

據巴西環球電視台消息指出，目前已確定在極具代表性的里約馬拉卡納球場進行開幕及主力球場，當年為2014世界盃男足而興建或整修的十二座球場中，將有十座會在重新規劃縮減座位後，同樣做為2027女足使用。包括有里約馬拉卡納、聖保羅哥林多隊的新化學競技場（Neo Química Arena）、巴西利亞的伽利查（Mané Garrincha）、薩爾瓦多的新泉（Fonte Nova）、愉港的河邊（Beira-Rio）、美景市的米納隆（Mineirão）、瑪惱斯的亞馬遜競技場（Arena Amazônia）、庫依阿巴的龐特納競技場（Arena Pantanal）、福塔雷莎的卡斯特隆（Castelão）及雷西菲的裴南布哥競技場（Arena Pernambuco）。

當年巴西政府為好大喜功在包括亞馬遜等偏鄉蓋了數個足球場，僅使用幾次就淪為空盪的蚊子館，且遭爆出多起興建貪污弊案，因此被人民戲稱為無用的白色大象，透過女足世界盃，終將重現江湖。

2027世界盃女足將在馬拼卡納球場進行。（圖截至巴西環球電視台網站Globo）

2014蓋的白色大象之一，馬惱斯的球場也將在2017為女足服役。（圖截至巴西環球電視台網站Globo）

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