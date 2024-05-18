中國擴武 步步進逼 美國務院：持續支持台灣自我防衛

美國國務院次卿詹金斯15日赴參議院外交委員會作證指出，美國會強化與印太地區夥伴合作，並持續投資台灣等盟友自我防衛能力，確保區域穩定。（路透）

2024/05/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務院負責軍備控制及國際安全事務的次卿詹金斯十五日就「未來武器管控、嚇阻」議題赴參議院外交委員會作證。詹金斯指出，面臨中國、北韓所展現出的核威脅，美國會強化與印太地區夥伴合作，並持續投資台灣等盟友自我防衛能力，確保區域穩定。

強化印太夥伴合作 確保區域穩定

詹金斯表示，為應對中國的核武擴建以及北韓擴張核子、飛彈力量，國務院正致力於強化與南韓、日本和澳洲等印太關鍵盟友的延伸嚇阻關係。在與國防部合作下，國務院與盟友們進行常態性諮詢，藉此深化、協調包括外交、資訊、軍事和經濟等用於提升印太地區穩定的全方位工具。

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除此之外，美方也透過長期安全援助計畫，支持各地盟友、夥伴強化非核作戰能力，「無論是南韓、日本、台灣，還是菲律賓，我們持續投資盟友的自我防衛能力來確保區域穩定」。

透過長期援助計畫 強化非核戰力

另據路透十七日報導揭露，自去年十二月起，中國施放超過一百個氣球穿越台灣海峽，部分直接飛越台灣空域或民航航線，直到四月十一日才全面停止。三名台灣官員證實中國氣球的數量在近幾個月顯著增加，多數是氣象氣球。然而，這些氣球的飛行高度約三三五二至一一五八二公尺，低於三萬公尺典型高度。

一名高階台灣國安官員表示，一月總統大選前數週時間，中國氣球達到「前所未見」的規模，認為這是「灰色地帶作戰」。智庫蘭德公司台灣政策計畫主任郭泓均認為，這些氣球的功用在於心理戰，「我想中國最主要是想對台灣傳達訊息，那就是『你們甚至沒能防衛好自己領空』」。

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