金融時報：美軍事代表團上月訪台 討論擴大軍事合作

金融時報披露，美軍一個代表團上月曾訪台，探討美台雙方如何合作強化國軍戰力。（美聯社）

2023/01/02 19:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》2日披露，美國一個軍事代表團去年12月間曾低調訪問台灣，對我國陸、海、空三軍進行評估，並探討美台擴大軍事合作對國軍的助益。報導指出，美軍訪問團此行的目的，與蔡英文總統在同月27日宣布義務役恢復至1年一樣，皆是希望透過強化國軍戰力，嚇阻中國發動入侵。

金融時報駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）自台北發出的報導指出，中國數十年來一直揚言要以武力降服台灣，但這個威脅直到近幾年才真正成為台灣和美國當局的心頭大患。一名美國駐亞洲官員直言，人民解放軍不僅擁有更多先進武器，也一心一意地培養攻克台灣所需的各種能力，「有鑑於此，如果你是台灣人，你就必須正視現實，迅速做好準備。」

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隨著共軍在台灣周邊的軍事動作愈趨頻繁、強硬且複雜，以及北京當局的好戰態度愈發不加收斂，蔡英文總統比歷任總統投注更多心思和資源在防禦事務上，而俄羅斯入侵烏克蘭一役，更加速蔡政府推動延宕多年的義務役役期恢復等改革計畫。

然而，非營利組織「台灣民主實驗室」軍事與網路事務諮詢顧問廖彥棻警告，當前的改革措施僅是讓國軍恢復到2008年以前的水準，「總統雖在強化徵兵制上有功，但並未處理國軍戰力不足的問題，後者才是威懾力量的核心。」另有軍事分析師坦言，徵兵制改革僅是解決慢性兵員不足的應急措施。再者，儘管國防部承諾改革訓練內容，包括取消刺槍術、增加刺針防空飛彈、標槍反坦克飛彈等現代武器的操作學習，但外界質疑推行難度高。

前參謀總長李喜明等軍事專家進一步警告，國軍更棘手的戰略劣勢仍未解決，台灣理應採取不對稱作戰策略，放棄在海、空軍力量上與共軍抗衡，而是著重建立可以利用敵軍弱點的能力，包括設立類似城市游擊隊的「國土防衛部隊」，俾便在指揮權更分散的模式下作戰。另一名國軍退役將領也表示，國軍現在仍堅守傳統作戰概念，未能向大眾清楚傳達新策略。

知情人士透露，上月訪台的美軍代表團也觀察到相同問題，「他們看出國軍在戰術層級遊刃有餘，卻欠缺戰略思考能力。」一名美國官員則說，蔡總統已做出艱鉅的行動，告訴大眾必須有所改變，保衛家園需要全體國民出力，「從今以後會愈來愈進步。」

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