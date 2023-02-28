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    不顧美國施壓 巴西允伊朗軍艦停靠里約熱內盧

    巴西不顧美國政府施壓，批准了2艘伊朗軍艦的靠岸申請。圖為伊朗軍艦「IRIS Makran」停泊在巴西海岸。（路透）

    巴西不顧美國政府施壓，批准了2艘伊朗軍艦的靠岸申請。圖為伊朗軍艦「IRIS Makran」停泊在巴西海岸。（路透）

    2023/02/28 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕近日巴西不顧美國政府的施壓，批准了2艘伊朗軍艦的靠岸申請，此舉代表美國近期積極拉攏巴西的外交方針，正遭到嚴重挫折。

    根據《路透》報導，2艘伊朗軍艦「IRIS Makran」、「IRIS Dena」週日（26）早上，停靠在巴西里約熱內盧市（Rio de Janeiro）港灣。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）領導的政府不顧美國施壓，批准了伊朗軍艦的靠岸要求。

    本月稍早外媒曾報導，稱巴西政府受到美國施壓，拒絕了1月下旬伊朗軍艦的靠岸請求，當時正逢巴西總統魯拉飛往華盛頓，會見美國總統拜登（Joe Biden）。然而，隨著魯拉訪美行程告一段落，伊朗船隻近日已獲准停靠巴西。

    根據巴西官方2月23日發布的公告，巴西海軍副參謀長阿倫茨（Carlos Eduardo Horta Arentz）中將正式批准了伊朗軍艦2月26日至3月4日期間，停靠在里約熱內盧港的申請。

    時值美國積極與魯拉政府建立合作關係，外媒認為伊朗軍艦現蹤巴西沿岸，意謂美國外交方面的努力遭受挫折。早在2月15日的記者會上，美國駐巴西大使巴格利（Elizabeth Bagley）就曾敦促巴西拒絕伊朗的停靠要求。

    巴格利表示：「過去這些伊朗船隻，因為支援、掩護全球非法貿易及恐怖活動，受到美國政府的制裁。我們尊重巴西的主權，但我們也堅信這些軍艦不應受到任何幫助」。

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