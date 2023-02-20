美國籲以色列司法改革「踩剎車」以官員嗆：別干預內政

美國駐以色列大使奈德斯要求以色列應放緩司法改革、平息國內反對聲浪。（法新社）

2023/02/20 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕以色列反對派抗議總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）推動具爭議的司法改革，示威活動延燒至今。近日美國駐以色列大使公開談及此事，要求以色列應放緩司法改革、平息國內反對聲浪。

根據《路透》報導，美國駐以色列大使奈德斯（Tom Nides）上週六（18日）受訪表示，以色列總理納坦雅胡應放緩司法改革，否則華盛頓將難以斡旋以國與沙烏地阿拉伯、伊朗的關係。

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數週以來，以色列民眾持續對該國的強硬右翼政府大表不滿，批評人士稱司法改革危及了以色列的民主制衡機制。以色列議會預計在今天（20日）展開司法改革第一階段投票，新法案除了提升政府任命法官的權力，同時限縮了最高法院「廢止法律、干預行政部門裁決」的權力。

美國駐以色列大使奈德斯說：「我告訴總理，如同我告誡自己的孩子那般。踩剎車、放慢速度、努力達成共識，務必讓各方團結」。奈德斯強調，雖然以色列依然得到美國支持，但若納坦雅胡指望與沙烏地阿拉伯建立外交關係、或想遏止伊朗的核武器計劃，穩定內政將勢在必行。

奈德斯透露：「總理不斷告訴我他想做大事，因此我對他解釋了無數次，如果你的後院失火，就很難聚焦在真正必須專注的事情上」。奈德斯並鄭重呼籲，所有民主國家都應該尊重人民的意志，就像美國尊重以色列的民主一樣。

總理納坦雅胡沒有公開回應奈德斯的談話，但以色列官員紛紛反對美國干預其內政。以色列財政部長斯莫迪奇（Bezalel Smotrich）週日（19日）表示，美國不應干涉以國內政，如同以國始終避免干涉美國內政。

僑務部長奇克利（Amichai Chikli）則發表更激烈言論，奇克利說：「我要告訴美國大使，要踩剎車請自便。管好你自己就好，你沒有立場討論以色列的司法改革。我們歡迎你討論外交、安全等問題，但前提是尊重我國的民主」。

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