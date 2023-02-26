影片曝光！ 烏軍「神劍」命中俄軍軍卡 彈藥引燃產生殉爆

烏克蘭武裝部隊以M982「神劍」精準導引砲彈（Excalibur）攻擊俄軍KamAZ軍用卡車。（圖擷自推特）

2023/02/26 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭被俄羅斯出兵侵略，原本不利的戰況，在烏克蘭人堅忍不拔的勇氣與西方軍援到來後逐漸逆轉戰狀，推特流出一段烏克蘭武裝部隊以M982「神劍」精準導引砲彈（Excalibur）攻擊俄軍KamAZ軍用卡車的影片。

推特帳號「@am_misfit」在推特PO出一段影片，影片中有輛俄軍KamAZ軍用卡車藏匿在烏克蘭赫爾松（Kherson）涅洽耶夫（Nechaevo）某處森林中，結果被烏軍找到一砲命中目標，接著軍卡上的彈藥疑似引燃產生殉爆，「@am_misfit」在推文中表示「赫爾松的涅洽耶夫地區，俄軍軍卡被摧毀。」

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M982「神劍」（也稱作XM982）是由雷神飛彈系統和英國貝宜系統公司（BAE Systems）裝載波佛斯（Bofors）開發的155mm增程製的導引砲彈，射程範圍約40至57公里（視配置而定），可由M777牽引砲A2以上型號發射，也兼容北約組織所有155mm自走砲，包括烏克蘭已經收到的法國凱撒自走砲，以及德國PZH 2000自走砲等。

這款砲彈有小翼，能透過氣動力調整飛行方向，裝有GPS定位晶片，能隨時察知自己的地表位置，只要有偏差，隨時修正。所以，只要發射前將目標的GPS座標輸入，發射後這款砲彈就可以準確的打到那個地方，偏差只有幾公分到十幾公分。

???? Excalibur destroys the Russian KamAZ "Bear" in the area of ​​the settlement. Nechaevo in the Kherson region pic.twitter.com/3oVsF9irhV — M|§F|T ???????????????? （@am_misfit） February 25, 2023

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