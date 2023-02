影片曝光！ 烏軍「神劍」命中俄軍軍卡 彈藥引燃產生殉爆

2023/02/26 15:32

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭被俄羅斯出兵侵略,原本不利的戰況,在烏克蘭人堅忍不拔的勇氣與西方軍援到來後逐漸逆轉戰狀,推特流出一段烏克蘭武裝部隊以M982「神劍」精準導引砲彈(Excalibur)攻擊俄軍KamAZ軍用卡車的影片。

推特帳號「@am_misfit」在推特PO出一段影片,影片中有輛俄軍KamAZ軍用卡車藏匿在烏克蘭赫爾松(Kherson)涅洽耶夫(Nechaevo)某處森林中,結果被烏軍找到一砲命中目標,接著軍卡上的彈藥疑似引燃產生殉爆,「@am_misfit」在推文中表示「赫爾松的涅洽耶夫地區,俄軍軍卡被摧毀。」

M982「神劍」(也稱作XM982)是由雷神飛彈系統和英國貝宜系統公司(BAE Systems)裝載波佛斯(Bofors)開發的155mm增程製的導引砲彈,射程範圍約40至57公里(視配置而定),可由M777牽引砲A2以上型號發射,也兼容北約組織所有155mm自走砲,包括烏克蘭已經收到的法國凱撒自走砲,以及德國PZH 2000自走砲等。

這款砲彈有小翼,能透過氣動力調整飛行方向,裝有GPS定位晶片,能隨時察知自己的地表位置,只要有偏差,隨時修正。所以,只要發射前將目標的GPS座標輸入,發射後這款砲彈就可以準確的打到那個地方,偏差只有幾公分到十幾公分。

???? Excalibur destroys the Russian KamAZ "Bear" in the area of ​​the settlement. Nechaevo in the Kherson region pic.twitter.com/3oVsF9irhV