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    烏軍炸毀巴赫穆特水壩 延緩瓦格納傭兵攻勢

    烏克蘭武裝部隊炸毀了巴赫穆特一處水壩，以延緩瓦格納傭兵的攻勢。（圖擷自推特）

    烏克蘭武裝部隊炸毀了巴赫穆特一處水壩，以延緩瓦格納傭兵的攻勢。（圖擷自推特）

    2023/02/26 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，巴赫穆特（Bakhmut）地區戰況激烈，俄軍部署許多士兵與軍武設備在該地區，有消息指出烏克蘭武裝部隊炸掉一處水壩來延緩俄軍瓦格納傭兵的攻勢。

    推特帳號「@WarMonitors」PO出一段影片，影片中水勢湍急、小河內的水朝著市鎮方向前進，「@WarMonitors」在推文中表示「烏克蘭武裝部隊炸毀了巴赫穆特一處水壩，以延緩瓦格納傭兵的攻勢。」

    俄烏戰爭已經屆滿1年，俄軍為了取得象徵性的成果加大在巴赫穆特的攻勢，烏軍上校指揮官馬德亞爾（Yuriy Fedorovych Madyar）在社群媒體Telegram上發布關於巴赫姆特周邊戰鬥狀況的影片，馬德亞爾表示，當地平民已幾乎降至0人，烏軍在巴赫姆特的郊區有3處陣地，包括北部、東部與西南部陣地，俄軍雖持續進攻，攻勢並沒有成功。

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