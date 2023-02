2023/02/26 14:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已經屆滿1年,俄烏雙方在巴赫穆特地區(Bakhmut)激戰,許多俄羅斯士兵近期在這區域死傷慘重,推特流傳一段1隊瓦格納傭兵在進軍的過程中,被烏軍第30砲兵旅炸死的影片。

推特帳號「@PaulJawin」PO出一段影片,影片中有1小隊的俄羅斯瓦格納傭兵正在雪地中行軍,接著烏軍的砲擊襲來,當場將藏匿在樹林中的俄軍炸死,被炸俄軍少數倒地掙扎,其他則動也不動,「@PaulJawin」在推文中表示「在巴赫穆特地區,烏軍第30砲兵旅向瓦格納傭兵開火。」

Artillery of the 30th brigade fires on the advancing infantry of Wagner PMC. Bakhmut direction. pic.twitter.com/AQDXRUztKt