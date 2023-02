俄烏互放水雷地雷 海上陸地都不再安全

2023/02/26 13:50

〔即時新聞/綜合報導〕近日社群媒體上發布的照片​​顯示,俄羅斯軍人在BL-680高速船上執行任務,在烏克蘭南部赫爾松沿岸佈設反登陸地雷,以防烏克蘭跨越第聶伯河到赫爾松。

根據軍聞網站「Defense Blog」報導,俄軍使用的是蘇聯反登陸地雷PDM-1M,目的在讓敵方船隻在渡水時失效,用於河流、湖泊、海洋和海灣的沿海地帶。它是臨時放置性的地雷,只能在0~30°C環境下工作2.5小時,當船隻碰觸到其雷管或波浪到達5級時便會爆炸。

而自從俄烏戰爭爆發以來,俄烏雙方皆在戰場埋雷以限制敵方活動範圍、進攻路線或進行道路伏擊。人權觀察(Human Rights Watch)表示,該組織去年發布3項報告,指控俄軍2022年2月入侵後,在烏克蘭多地布設人員殺傷地雷(Anti-personnel mine/landmine)。同時,人權觀察武器部門主任古斯(Steve Goose)指出:「烏克蘭軍隊似乎在伊久姆(Izium)周遭廣泛布設地雷,導致平民傷亡,構成持續風險。」人權觀察在伊久姆及附近9個不同地區紀錄到PFM地雷,證實這些地雷造成11人傷亡。PFM是一種可散撒人員殺傷地雷,俗稱「蝴蝶雷」。

烏克蘭是1997年禁止地雷公約(Mine Ban Treaty)締約方,俄羅斯卻不是。莫斯科當局否認俄國鎖定平民為目標,或犯下戰爭罪。

烏克蘭國防部副部長波利什查克(Oleksandr Polishchuk)2022年11月24日回覆人權觀察提問時表示,烏克蘭在地雷使用方面完全恪遵國際責任,其中包括「戰時不使用人員殺傷地雷」。

而在黑海方面,俄羅斯則指控烏克蘭在黑海佈下水雷,去年3月一艘愛沙尼亞雜貨船在敖德薩海岸外與一枚水雷相撞後沉沒後,首次出現了水雷威脅。爆炸發生後有4名船員失蹤。

事件發生兩週後,俄羅斯沿海觀測站Novorossisiyk,稱烏克蘭海軍在敖德薩港附近停泊的水雷,由於暴風雨天氣鎖鏈已經鬆動。Novorossisiyk站聲稱大約有420枚水雷漂浮在水面上,並指責烏克蘭違反了1907年海牙公約的規定。在俄羅斯方面發出危險報告後,土耳其電台針對俄羅斯廣播的水雷危險向海員發出警告。

在俄羅斯發布水雷的消息後,土耳其擔心漂浮的水雷可能在靠近伊斯坦堡海峽(博斯普魯斯海峽)的水域,影響繁忙的商業航道。土耳其官方多次表示,海軍已採取必要措施。

羅馬尼亞軍方也在去年進行多次水雷引爆作業,去年9月羅馬尼亞掃雷艦於黑海執行任務時,更意外觸雷受損,所幸無人傷亡,黑海各國在去年總共發現30多枚水雷。

有專家學者分析,佈設數百枚水雷需要很長時間,而烏克蘭船隻不太可能在俄羅斯艦隊全天24小時封鎖烏克蘭沿岸的情況下佈設水雷。而利用飛機或潛艇等其他方式埋設水雷也不太可能,因為烏克蘭沒有這些載具。也許烏克蘭是用拖船或其他小船快速且大略地佈設了幾條水雷線,但佈設420枚水雷幾乎是不可能的。

另一個問題是俄羅斯是怎麼算出這些地雷的確切數量,又如何確定其位置?當然,烏克蘭在這個問題上的沉默也讓人滿頭疑問,若是遵守海牙公約的水雷規定,按理應該公告水雷的佈設範圍。

而戰爭爆發以來地雷和水雷不僅造成平民死傷,甚至波及野生動物,烏克蘭西南部敖德薩州(Odesa)國家自然公園研究員3日表示,自俄羅斯開戰以來,黑海岸邊已發現數百隻海豚因俄軍聲納影響而擱淺喪命和受傷。

對此,保加利亞「拯救海豚」運動發起人阿塔納斯(Atanas Rusev)則表示,保加利亞羅波塔莫河(Ropotamo River)三角洲也發現多起海豚迷航、擱淺事件。阿塔納斯說,「很多隻海豚已經失去導航能力且十分虛弱,有些海豚身上帶有被炸彈或水雷炸傷的痕跡;根據專家檢驗結果,這些擱淺的海豚長期受到太陽曝曬,且至少長達10天沒有進食。」

阿塔納斯提及,近期在保加利亞、羅馬尼亞、土耳其和烏克蘭海岸,都有傳出多起海豚屍體沖刷上岸的消息。據悉,根據學界過去多年的科學研究報告,已證實軍用聲納對海洋生物有害,許多國家海軍都已著手採取改進措施,以保護野生海洋動物。

PDM-1M mines for mining the coastal strip in the Kherson region. The mines are delivered to the mining site by a BL-680 boat pic.twitter.com/wXJCWU3nVI