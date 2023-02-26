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    瓦格納傭兵藏匿處 遭烏軍以機砲橫掃殲滅

    烏軍第93機械化旅，以BMP-2裝甲車30mm機砲掃射擊斃屋內所有俄軍士兵的影片。（圖擷自推特）

    烏軍第93機械化旅，以BMP-2裝甲車30mm機砲掃射擊斃屋內所有俄軍士兵的影片。（圖擷自推特）

    2023/02/26 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，俄烏雙方在烏東巴赫穆特（Bakhmut）地區展開激烈攻防戰，推特流傳一段烏軍第93機械化旅，以BMP-2裝甲車30mm機砲掃射擊斃屋內所有俄軍士兵的影片。

    烏克蘭非政府組織「活著回來」在推特PO出1段影片，影片中可以看到有1棟建築正在被強力的火力攻擊，建築物內不斷有火光與濃煙竄出，「活著回來」在推文中表示「烏軍第93機械化旅在BMP-2裝甲車的幫助下以機砲攻擊巴赫穆特的占領者，他們向躲在建築物內的瓦格納傭兵們說，他們最好還是待在俄國監獄內就好。」

    烏克蘭東部戰線仍舊激戰中，烏克蘭國民警衛隊中尉連長歐羅帕（Yevhenii Oropai）接受烏克蘭國家電視台訪問時提到，俄軍正在巴赫姆特及該地區側翼積極推進，有時烏軍會丟失陣地，有時烏軍則會進攻奪回失土，戰線不斷在變化，歐羅帕坦言，目前烏軍沒有足夠的重武器及戰車擊退俄軍。

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