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    不滿俄出席歐洲安全會議 拉脫維亞議員發言痛斥「去死吧」

    拉脫維亞議員科爾斯（Rihards Kols）在歐洲安全與合作組織會議上痛斥俄羅斯。（法新社）

    拉脫維亞議員科爾斯（Rihards Kols）在歐洲安全與合作組織會議上痛斥俄羅斯。（法新社）

    2023/02/26 08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯因入侵烏克蘭在國際上人人喊打，已被列為不受歡迎對象。一名拉脫維亞議員在「歐洲安全與合作組織」（OSCE）會議上，因不滿俄代表團與會，直接在發言時痛罵「俄羅斯軍艦，他Ｘ的去死吧。」

    綜合外媒報導，拉脫維亞議員科爾斯（Rihards Kols）在發言時表示，「我們有在挺身堅持自己的原則、價值和身分嗎？並沒有！因為顯然有一頭叫做俄羅斯聯邦代表團的大象在這個房間裡（指對明顯的事物視而不見）。」

    科爾斯直言，「要是有人問我誰是戰爭犯，那麼我會把手指向坐在後方席位上的那群人。」科爾斯最後還引用戰爭爆發之初，烏克蘭守軍在蛇島上回嗆俄軍最後通牒的名言「俄羅斯軍艦，他Ｘ的去死吧」來總結他的發言。

    俄羅斯代表團後來回應，他們是合法出席這場會議，任何對此感到不悅的人都可以「帶著他們的烏克蘭國旗離開」。

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