不滿俄出席歐洲安全會議 拉脫維亞議員發言痛斥「去死吧」

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯因入侵烏克蘭在國際上人人喊打,已被列為不受歡迎對象。一名拉脫維亞議員在「歐洲安全與合作組織」(OSCE)會議上,因不滿俄代表團與會,直接在發言時痛罵「俄羅斯軍艦,他X的去死吧。」

綜合外媒報導,拉脫維亞議員科爾斯(Rihards Kols)在發言時表示,「我們有在挺身堅持自己的原則、價值和身分嗎?並沒有!因為顯然有一頭叫做俄羅斯聯邦代表團的大象在這個房間裡(指對明顯的事物視而不見)。」

科爾斯直言,「要是有人問我誰是戰爭犯,那麼我會把手指向坐在後方席位上的那群人。」科爾斯最後還引用戰爭爆發之初,烏克蘭守軍在蛇島上回嗆俄軍最後通牒的名言「俄羅斯軍艦,他X的去死吧」來總結他的發言。

俄羅斯代表團後來回應,他們是合法出席這場會議,任何對此感到不悅的人都可以「帶著他們的烏克蘭國旗離開」。

