為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    誓言加大對俄施壓 歐盟追加制裁121名個人和實體

    歐盟執行委員會主席范德賴恩在推特發文表示：「我們現正採取有史以來影響最深遠的制裁，耗盡俄羅斯的軍火庫，並嚴重打擊其經濟。」她也表示，歐盟正在給那些試圖規避歐盟制裁的人加大施壓。（路透）

    歐盟執行委員會主席范德賴恩在推特發文表示：「我們現正採取有史以來影響最深遠的制裁，耗盡俄羅斯的軍火庫，並嚴重打擊其經濟。」她也表示，歐盟正在給那些試圖規避歐盟制裁的人加大施壓。（路透）

    2023/02/26 00:10

    〔中央社〕歐洲聯盟誓言要加大對俄羅斯施壓，「直到烏克蘭被解放」，歐盟今天正式通過對俄國採取第10輪制裁措施，包括將121名個人和實體追加至制裁名單中，包括伊朗無人機製造商。

    綜合法新社和路透社報導，昨晚商定的這些措施於今天正式通過，是歐盟第10輪制裁，旨在削弱俄國的財力和軍事物資。

    歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特（Twitter）發文表示：「我們現正採取有史以來影響最深遠的制裁，耗盡俄羅斯的軍火庫，並嚴重打擊其經濟。」她也表示，歐盟正在給那些試圖規避歐盟制裁的人加大施壓。

    歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）警告，歐盟將持續對俄羅斯實施更多制裁。

    他在聲明中說：「我們將繼續加大對俄國施壓，只要有需要我們就會這麼做，直到烏克蘭從俄羅斯的野蠻侵略中解放為止。」

    波瑞爾說，最新的制裁針對銀行業、俄國取得軍民兩用技術的管道以及先進技術。

    制裁措施將俄國武器系統中使用的電子零組件列入禁止出口清單中，包括無人機、飛彈、直升機，以及特定的稀土材料、積體電路和熱像儀。

    根據歐盟聲明，最新的制裁針對96個俄羅斯實體，即企業或國家機構，包括3家俄羅斯銀行。這次制裁也鎖定7個伊朗實體，它們製造俄軍使用的軍用無人機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    霸氣助烏克蘭！立陶宛人同仇敵愾 捐4.5億買防空雷達贈送
    2023/02/25 23:18

    霸氣助烏克蘭！立陶宛人同仇敵愾 捐4.5億買防空雷達贈送
    受習近平邀請 白俄總統盧卡申科將訪中
    2023/02/25 22:36

    受習近平邀請 白俄總統盧卡申科將訪中

    高雄市國樂團攜手曹雅雯打造嶄新型態《雅歌幻影》音樂會
    二二八草地音樂會點亮藍黃燈光 陳其邁：烏克蘭並不孤單
    2023/02/25 22:28

    二二八草地音樂會點亮藍黃燈光 陳其邁：烏克蘭並不孤單
    美國務卿布林肯訪問前夕 哈薩克表態支持中國「烏俄停火」主張
    2023/02/25 21:18

    美國務卿布林肯訪問前夕 哈薩克表態支持中國「烏俄停火」主張
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播