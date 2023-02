誓言加大對俄施壓 歐盟追加制裁121名個人和實體

2023/02/26 00:10

〔中央社〕歐洲聯盟誓言要加大對俄羅斯施壓,「直到烏克蘭被解放」,歐盟今天正式通過對俄國採取第10輪制裁措施,包括將121名個人和實體追加至制裁名單中,包括伊朗無人機製造商。

綜合法新社和路透社報導,昨晚商定的這些措施於今天正式通過,是歐盟第10輪制裁,旨在削弱俄國的財力和軍事物資。

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)在推特(Twitter)發文表示:「我們現正採取有史以來影響最深遠的制裁,耗盡俄羅斯的軍火庫,並嚴重打擊其經濟。」她也表示,歐盟正在給那些試圖規避歐盟制裁的人加大施壓。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)警告,歐盟將持續對俄羅斯實施更多制裁。

他在聲明中說:「我們將繼續加大對俄國施壓,只要有需要我們就會這麼做,直到烏克蘭從俄羅斯的野蠻侵略中解放為止。」

波瑞爾說,最新的制裁針對銀行業、俄國取得軍民兩用技術的管道以及先進技術。

制裁措施將俄國武器系統中使用的電子零組件列入禁止出口清單中,包括無人機、飛彈、直升機,以及特定的稀土材料、積體電路和熱像儀。

根據歐盟聲明,最新的制裁針對96個俄羅斯實體,即企業或國家機構,包括3家俄羅斯銀行。這次制裁也鎖定7個伊朗實體,它們製造俄軍使用的軍用無人機。

I welcome the formal adoption of our 10th sanctions package against Russia.



We now have the most far-reaching sanctions ever - depleting Russia's war arsenal and biting deep into its economy.



We are also turning up the pressure on those trying to circumvent our sanctions. https://t.co/hh74CxvbCx