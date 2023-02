霸氣助烏克蘭！立陶宛人同仇敵愾 捐4.5億買防空雷達贈送

2023/02/25 23:18

〔即時新聞/綜合報導〕與烏克蘭同仇敵愾的立陶宛人民,1月底發起了幫助烏克蘭募捐活動「Let's radar」,1個月募到1400萬歐元(約合新台幣4.5億)。據相關人士指出,這筆鉅款預計可購入14座防空雷達,協助烏克蘭偵測來襲的俄軍飛行器。

《法新社》報導,立陶宛知名電視節目主持人、活動策畫者之一的塔皮納斯(Andrius Tapinas)在推特(Twitter)寫並:「在4週內,來自立陶宛人的1400萬歐元將購入雷達,保衛烏克蘭。這是來自我們的餽贈。」

請繼續往下閱讀...

另一名發起者歐曼(Jonas Ohman)受訪時也高興地說:「我們從未期待過這種結果。」他對波蘭新聞社(PAP)說,雷達可以「偵測到在天空中移動的所有類型、大小和速度的物體」。

立陶宛去年也曾發起過類似活動,當時籌集超過500萬歐元,這筆款項購買了1架土耳其製造的無人機,捐給烏克蘭軍方。

塔皮納斯也對《法新社》說:「許多人會稱這些錢為捐贈,但我會說這是一筆投資……,為了我們自己的還有後代的安全。」

14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks.



That’s it from us. For now.



We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN