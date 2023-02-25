霸氣助烏克蘭！立陶宛人同仇敵愾 捐4.5億買防空雷達贈送

今年1月11日，立陶宛總統瑙塞達（左）在利沃夫與烏克蘭總統澤倫斯基（右）舉行聯合記者會，表達對烏克蘭的支持。（歐新社資料照）

2023/02/25 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕與烏克蘭同仇敵愾的立陶宛人民，1月底發起了幫助烏克蘭募捐活動「Let's radar」，1個月募到1400萬歐元（約合新台幣4.5億）。據相關人士指出，這筆鉅款預計可購入14座防空雷達，協助烏克蘭偵測來襲的俄軍飛行器。

《法新社》報導，立陶宛知名電視節目主持人、活動策畫者之一的塔皮納斯（Andrius Tapinas）在推特（Twitter）寫並：「在4週內，來自立陶宛人的1400萬歐元將購入雷達，保衛烏克蘭。這是來自我們的餽贈。」

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另一名發起者歐曼（Jonas Ohman）受訪時也高興地說：「我們從未期待過這種結果。」他對波蘭新聞社（PAP）說，雷達可以「偵測到在天空中移動的所有類型、大小和速度的物體」。

立陶宛去年也曾發起過類似活動，當時籌集超過500萬歐元，這筆款項購買了1架土耳其製造的無人機，捐給烏克蘭軍方。

塔皮納斯也對《法新社》說：「許多人會稱這些錢為捐贈，但我會說這是一筆投資……，為了我們自己的還有後代的安全。」

14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks.



That’s it from us. For now.



We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN — Andrius Tapinas （@AndriusTapinas） February 24, 2023

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