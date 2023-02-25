烏俄戰爭週年 澤倫斯基談及家人罕見哽咽

烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）被記者問及家人時，哽咽地說家人是他生命中最重要的人，並感謝妻子的付出與支持，影像曝光後引起不少網友動容。（歐新社）

2023/02/25 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日在基輔舉行週年記者會上表示，堅信烏克蘭最終將會獲得勝利，澤倫斯基被記者問及家人時，哽咽地說，這段時間少有機會與家人相處，家人是他生命中最重要的人，希望家人以他為榮，影像曝光後引起不少網友動容，大讚「有勇氣的真男人！」

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）在官方YouTube頻道發布一段影片可見，澤倫斯基被記者詢問到家人時直言「接下來我要回答最為困難的提問」，平日在螢光幕前總是展現堅毅形象的他，罕見出現哽咽與眼眶泛紅，他坦言因為這場戰爭無法經常見到父母和妻小，「他們都在我的心裡，我很愛我的家人，他們是我生命中最重要的人。」

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澤倫斯基說提及，對太太引以為傲，謝謝她對於孩子和國家所付出或設想的一切，接著話鋒一轉地說：「更為重要的是不要讓家人對我失望，讓孩子能以我為傲。」

影像曝光後引起大量網友留言，紛紛說「真男人！勇敢的真男人！」、「有愛的好男人」、「對澤倫斯基和烏克蘭人民致上最大敬意」。

澤倫斯基談及家人罕見哽咽。（圖擷取自「The Telegraph」YouTube頻道）

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