智人5萬4000年前已知用箭 改寫歐洲最早使用弓箭紀錄

研究人員仿製在法國南部「曼德林」岩穴發現的燧石尖，進行功能測試。（法新社）

2023/02/23 20:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕科學家22日發表報告指出，法國南部一處洞穴遺址揭露了證據顯示，智人（Homo sapiens）最早在5萬4000年前在歐洲生活時，就在使用弓箭，比先前所知的時間還早得多。

《法新社》22日報導，相關證據來自於法國南部隆河河谷的「曼德林」岩穴（Grotte Mandrin）遺址，將歐洲射箭歷史往前推了4萬多年。

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非洲最早使用弓箭的紀錄在約7萬年前，但是在歐洲，先前最早的射箭證據是歐洲北部泥炭沼澤地發現的弓和箭，年代在1萬到1萬2000年前，尤其是在德國史特穆爾（Stellmoor）發現的弓形碎片。

曼德林岩穴一層層的遺蹟，最早的年代在8萬年前，自1990年開始考古挖掘，先前的研究認為，智人和尼安德塔人曾經交替地在這裡生活。其中「E層」被認為是「智人」在5萬4000年前曾經存在的證據。

在E層發現的小燧石尖，比上、下層發現的石尖、刃還精細，研究人員依樣仿製出一批燧石尖，對動物遺體進行測試，研究報告共同作者艾克斯馬賽大學的梅斯（Laure Metz）說，「我們沒辦法用弓以外的方式把這些燧石尖拋向動物，因為它們太小、太輕無法有作用」，只能用弓來推進，「它（燧石尖）發揮作用的唯一方式就是搭配弓」。

研究人員說，這些燧石尖上的裂痕，與在岩穴發現的其他器物相比，證明它們是被當做箭頭使用，「很多、但非全部的裂痕，是衝擊造成的」。當時岩穴居住者可能通常獵殺馬、野牛和鹿等動物，岩穴內也發現許多動物骨骼遺骸。

這份研究報告22日在國際期刊《科學前緣（Science Advances）》發表。

法國南部「曼德林」岩穴（Grotte Mandrin）考古工作狀況。（法新社）

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