為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲國飛機失事4人罹難 救難隊「活火山」搜索無人生還

    救難人員冒險進入活火山搜索，最終確認4名機組人員及乘客無一生還。圖為隊員週三在任務前合影。（美聯社）

    救難人員冒險進入活火山搜索，最終確認4名機組人員及乘客無一生還。圖為隊員週三在任務前合影。（美聯社）

    2023/02/23 15:17

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓阿爾拜省（Albay）上週六（18日）發生民航機墜毀事故，卻因為惡劣氣候不斷，直至近日才完成搜救工作。當地的市長透露，救難人員冒險進入一座「活火山」搜索，最終確認4名機組人員及乘客無一生還。

    根據《美聯社》報導，阿爾拜省卡馬利格鎮（Camalig）鎮長巴爾多（Carlos Baldo）今天表示，搜救人員進入馬榮火山（Mayon volcano），尋找上週六（18日）失事飛機的殘骸，證實機上2名澳大利亞能源顧問和2名菲律賓機組人員均已殉難。

    被問及機上4人是否生還時，巴爾多說：「沒有倖存者」，並表示遇難者的遺體將於週四（23日）被運送下山。民航官員指出，週三（22日）早上，數十名陸軍士兵和消防員搭乘直升機入山，隨後徒步前往位於馬榮火山深溝中的墜機地點。

    據了解，2名澳大利亞籍乘客是能源開發公司的顧問，主要從事地熱發電相關業務，失事的民航機隸屬該公司名下，由1名菲律賓飛行員、1名菲律賓機組人員負責駕駛。事發當時，能源公司曾派遣直升機和無人機團隊協助搜索，但救援工作因惡劣的氣候條件受阻。

    上週六一早，塞斯納公司（Cessna）生產的輕型民航機，自阿爾拜國際機場起飛，欲飛往菲律賓首都馬尼拉（Manila），數分鐘後卻音訊全無。菲律賓民航局發言人阿波羅尼奧（Eric Apolonio）證實，失事飛機僅機尾部分完好無損，其餘殘骸四散在火山各處。

    「活火山」馬榮火山最後一次爆發是2018年，導致數萬人流離失所。當地政府禁止民眾進入火山方圓6公里的「永久危險區」。火山監管機構本次特許搜救團隊入山，並警告救難人員務必小心突然噴出的火山灰和危險氣體。

    「活火山」馬榮火山最後一次爆發是2018年，導致數萬人流離失所。（美聯社）

    「活火山」馬榮火山最後一次爆發是2018年，導致數萬人流離失所。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼泊爾空難68死 疑似乘客機艙內直播影片流出
    2023/01/16 11:50

    尼泊爾空難68死 疑似乘客機艙內直播影片流出
    有遺體不能說？中國東航空難搜救 官方稱「仍未尋獲倖存者」
    2022/03/22 22:33

    有遺體不能說？中國東航空難搜救 官方稱「仍未尋獲倖存者」

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    廣西墜機132人生死未卜！ 中國東方航空聲明「沉痛哀悼」
    2022/03/21 20:54

    廣西墜機132人生死未卜！ 中國東方航空聲明「沉痛哀悼」
    菲律賓C-130軍機墜毀 增至45死53傷5失蹤
    2021/07/04 23:40

    菲律賓C-130軍機墜毀 增至45死53傷5失蹤
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播