菲國飛機失事4人罹難 救難隊「活火山」搜索無人生還

救難人員冒險進入活火山搜索，最終確認4名機組人員及乘客無一生還。圖為隊員週三在任務前合影。（美聯社）

2023/02/23 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓阿爾拜省（Albay）上週六（18日）發生民航機墜毀事故，卻因為惡劣氣候不斷，直至近日才完成搜救工作。當地的市長透露，救難人員冒險進入一座「活火山」搜索，最終確認4名機組人員及乘客無一生還。

根據《美聯社》報導，阿爾拜省卡馬利格鎮（Camalig）鎮長巴爾多（Carlos Baldo）今天表示，搜救人員進入馬榮火山（Mayon volcano），尋找上週六（18日）失事飛機的殘骸，證實機上2名澳大利亞能源顧問和2名菲律賓機組人員均已殉難。

請繼續往下閱讀...

被問及機上4人是否生還時，巴爾多說：「沒有倖存者」，並表示遇難者的遺體將於週四（23日）被運送下山。民航官員指出，週三（22日）早上，數十名陸軍士兵和消防員搭乘直升機入山，隨後徒步前往位於馬榮火山深溝中的墜機地點。

據了解，2名澳大利亞籍乘客是能源開發公司的顧問，主要從事地熱發電相關業務，失事的民航機隸屬該公司名下，由1名菲律賓飛行員、1名菲律賓機組人員負責駕駛。事發當時，能源公司曾派遣直升機和無人機團隊協助搜索，但救援工作因惡劣的氣候條件受阻。

上週六一早，塞斯納公司（Cessna）生產的輕型民航機，自阿爾拜國際機場起飛，欲飛往菲律賓首都馬尼拉（Manila），數分鐘後卻音訊全無。菲律賓民航局發言人阿波羅尼奧（Eric Apolonio）證實，失事飛機僅機尾部分完好無損，其餘殘骸四散在火山各處。

「活火山」馬榮火山最後一次爆發是2018年，導致數萬人流離失所。當地政府禁止民眾進入火山方圓6公里的「永久危險區」。火山監管機構本次特許搜救團隊入山，並警告救難人員務必小心突然噴出的火山灰和危險氣體。

「活火山」馬榮火山最後一次爆發是2018年，導致數萬人流離失所。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法