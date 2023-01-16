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    尼泊爾空難68死 疑似乘客機艙內直播影片流出

    尼泊爾載有72人的客機墜毀至少68死，網路上流傳著疑似乘客生前在機艙內開臉書直播的影片。（歐新社）

    尼泊爾載有72人的客機墜毀至少68死，網路上流傳著疑似乘客生前在機艙內開臉書直播的影片。（歐新社）

    2023/01/16 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）1架載有72人的客機，15日上午在波卡拉（Pokhara）驚傳墜機，目前已有68人確認死亡、4人尚未尋獲，而社交平台上也開始流傳著一段影片，疑似為機上旅客生前在機艙內開臉書直播的片段，從中可以看到當時乘客原先一臉笑意，緊接著飛機內就成為火海。

    綜合外媒報導，雪人航空ATR 72班機上共有4名機組人員、68名乘客，其中男性37人、女性25人、兒童3人、嬰兒3人。就國籍來說，全數機組人員和53名乘客為尼泊爾人，另有5名印度人、4名俄國人、2名南韓人以及澳洲、阿根廷、法國、愛爾蘭各1人。

    這是尼泊爾國內史上第3大空難，此前有巴基斯坦國際航空268號班機1992年9月墜毀162死、泰國國際航空311號班機1992年7月墜毀113死等兩大事故。

    在社交平台上流傳的影片中可以看到，有乘客透過窗戶拍攝地面風景，鏡頭一轉時他還面帶微笑，但突然飛機就劇烈顛簸並發生猛烈撞擊聲響，隨後在鏡頭前只剩下一片火海。

    有外國網友認為這段影片是假的，但也有人直說這就是尼泊爾客機墜毀的影片。印度媒體對此表示，拍攝影片的乘客是印度北方邦35歲男子賈許瓦爾（Sonu Jaiswal），他已在空難中確認身亡。

    相關影片請見︰

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