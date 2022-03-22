有遺體不能說？中國東航空難搜救 官方稱「仍未尋獲倖存者」

中國東方航空MU5735班機昨發生空難事故。圖為該班機殘骸。（法新社）

2022/03/22 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空（東航）MU5735班機昨（21日）墜毀於中國廣西省山區，中國官方今（22日）晚召開記者會表示，目前「未發現機上倖存人員」，空難發生原因亦尚不明朗。中國官媒《央視》稍早曾報導有消防人員在現場發現遺體，但相關報導大多已被刪除。

綜合中國媒體報導，中國國家應急處置指揮部今天晚上在廣西省梧州市召開記者會，說明中國東航空難調查進展。東航雲南有限公司董事長孫世英在記者會上表示，截至目前未發現「機上倖存人員」。

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中國民航局人員表示，MU5735班機於21日下午1時16分自中國昆明市起飛， 同日下午2時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區，管制員於下午2時20分發現飛機高度急遽下降，多次呼叫機組人員卻未收到回覆，下午2時23分飛機雷達訊號消失，隨後確認墜毀於廣西壯族自治區梧州市藤縣境內。

中國民航局人員指出，事發飛機為2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計飛行時數1萬8239小時。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大，由於調查工作剛剛開始，從目前掌握的資訊來看，「還無法對事故原因有一個清晰的判斷」。朱濤強調，會盡快搜尋機上2個黑盒子，盡快展開黑盒子的數據分析。

中國官媒《央視》稍早曾報導，廣西省梧州市消防人員稱在事故現場看見「比較大的碎片機翼、（罹難者）遺體」，但中國境內相關報導目前大多都已被刪除。

中國東航MU5735班機墜毀地點空拍畫面。（擷取自微博）

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