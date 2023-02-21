義大利總理也來了！梅洛尼抵基輔 將會澤倫斯基

義大利總理梅洛尼（圖右）21日抵達烏克蘭首都基輔，烏克蘭國副外長佩雷貝尼斯（Yevhen Perebyinis，圖左）在火車站月台迎接。有趣的是，美國總統拜登日前也是搭火車前往基輔。（歐新社）

2023/02/21 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）21日抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，儘管梅洛尼所屬右翼執政聯盟在支持烏克蘭與否的議題上存在分歧，她仍承諾義大利會持續對烏克蘭提供軍事支持。

綜合媒體報導，梅洛尼此次訪烏被視為她去年10月上任來，最重要的1次訪問，再加上美國總統拜登（Joe Biden）也才剛訪烏，讓梅洛尼此次訪問更具象徵意義。有趣的是，這2位領導人都是搭乘火車前往基輔的。

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據報導，抵達基輔之前，梅洛尼先走訪受戰爭破壞較嚴重的烏北，她透露，「我來烏克蘭是想瞭解，那些為自由而戰的人，真正須要的是什麼，親眼所見的感受是不一樣的，我認為這有助於其他義大利人理解。」

報導指出，澤倫斯基20日曾透露，對於俄烏戰爭期間，義大利持續運送武器與資金給烏克蘭，他深表感謝，並相信梅洛尼有能力領導政府來支持烏克蘭。

然而，義大利國內對於「是否支持烏克蘭」議題存在分歧，梅洛尼身為極右派兄弟黨黨魁，上任便不斷疏離聯合政府中親俄勢力，造成政府分化，意見難以整合，義大利前總理貝魯斯孔尼（Silvio Berlusconi）立場親俄，甚至不諱言稱，「若他仍領導著政府，他不會去烏克蘭。」還曾公開批評澤倫斯基。

此外，義大利國內民意顯示，有超過50%的人反對向烏克蘭輸送武器；儘管如此，梅洛尼仍堅守她支持烏克蘭的立場。

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