激鬥！ 烏軍主戰車近距離迂迴攻擊俄軍陣地

2023/02/21 11:45

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄烏雙方近期在烏東巴赫穆特 (Bakhmut)區域激戰,推特流傳一段烏軍主戰車近距離一邊閃避俄軍射來的反裝甲飛彈,一邊對俄軍陣地開火的影片。

推特帳號「@PStyle0ne1」PO出一段影片,影片一開始烏軍的戰車一邊對著森林內的俄軍陣地不斷開火,一邊以迂迴的方式迴避俄軍的攻擊,「@PStyle0ne1」在推文中表示「烏克蘭戰車在巴赫穆特附近的森林地帶,對俄羅斯陣地近距離開火,戰車透過不斷移動來閃避俄軍的反裝甲飛彈攻擊,因為俄羅斯人沒有射後不理的系統。(這是未來烏克蘭進攻的關鍵點)」

俄烏戰爭即將屆滿1年,美國總統拜登自從烏俄戰爭爆發以來首度到基輔訪問,白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)指出,拜登與澤倫斯基談到烏克蘭在能源、基礎設施、經濟支持和人道主義方面的需求,並提到即將舉行的聯合國大會中關於烏克蘭的議程、烏克蘭和平方案等。拜登也聽取了澤倫斯基團隊的剪報,討論未來美國和國際夥伴確保對烏克蘭的支援。

‼️Ukrainian tank firing at point blank on Russian positions in the forested strip near Bakhmut per report



The tank keeps moving to avoid ATGM since Russians do not have fire&forget systems (a key point for a future Ukrainian offensive)#Ukraine #Bakhmut #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7qccbjSiLB