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    激鬥！ 烏軍主戰車近距離迂迴攻擊俄軍陣地

    段烏軍主戰車近距離一邊閃避俄軍射來的反裝甲飛彈，一邊對俄軍陣地開火。（圖擷自推特）

    段烏軍主戰車近距離一邊閃避俄軍射來的反裝甲飛彈，一邊對俄軍陣地開火。（圖擷自推特）

    2023/02/21 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄烏雙方近期在烏東巴赫穆特 （Bakhmut）區域激戰，推特流傳一段烏軍主戰車近距離一邊閃避俄軍射來的反裝甲飛彈，一邊對俄軍陣地開火的影片。

    推特帳號「@PStyle0ne1」PO出一段影片，影片一開始烏軍的戰車一邊對著森林內的俄軍陣地不斷開火，一邊以迂迴的方式迴避俄軍的攻擊，「@PStyle0ne1」在推文中表示「烏克蘭戰車在巴赫穆特附近的森林地帶，對俄羅斯陣地近距離開火，戰車透過不斷移動來閃避俄軍的反裝甲飛彈攻擊，因為俄羅斯人沒有射後不理的系統。（這是未來烏克蘭進攻的關鍵點）」

    俄烏戰爭即將屆滿1年，美國總統拜登自從烏俄戰爭爆發以來首度到基輔訪問，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登與澤倫斯基談到烏克蘭在能源、基礎設施、經濟支持和人道主義方面的需求，並提到即將舉行的聯合國大會中關於烏克蘭的議程、烏克蘭和平方案等。拜登也聽取了澤倫斯基團隊的剪報，討論未來美國和國際夥伴確保對烏克蘭的支援。

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