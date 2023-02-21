拜登基輔行交通方式曝光 從波烏邊境搭10小時火車

拜登抵達波蘭邊境城市後，花10小時搭乘火車抵達基輔。（路透）

2023/02/21 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登20日抵達烏克蘭首都基輔訪問，同時也是烏俄戰爭開打以來，拜登首度親訪基輔。而拜登基輔行經過數個月的計畫，拜登於17日決定前往基輔，並於美國時間19日凌晨4點15分（格林威治標準時間19日上午9點15分）啟程，於烏克蘭當地時間20日上午8點（格林威治標準時間20日上午6點）左右抵達基輔。

綜合外媒報導，針對拜登如何抵達基輔，美國白宮官員指出，拜登在19日凌晨4點15分從華府郊外的安德魯斯聯合基地搭乘空軍C-32專機起飛，由幾位助理陪同，隨行媒體僅有1名記者和1名攝影師。拜登飛往德國的蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），飛機加油後，繼續飛往波蘭東南部的熱舒夫（Rzeszow）。

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拜登抵達熱舒夫後，經過1小時車程後抵達普瑟米斯（Przemysl），隨後拜登搭上火車，火車在黑夜中行駛，車上也部署大量特勤局人員，火車行駛約10小時才抵達基輔。

拜登訪問專車在烏克蘭當地時間上午8點（格林威治標準時間上午6點）抵達基輔的「基輔客運站」（Kyiv-Pasazhyrsky），由美國駐烏國大使布林克（Bridget Brink）前去迎接，拜登下車後第一句話則說：「很高興回到基輔。」

拜登與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）研擬講稿。（路透）

拜登在火車車廂內行走。（美聯社）

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