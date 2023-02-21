突訪烏克蘭 拜登宣布軍援153億

國總統拜登（中）廿日造訪烏克蘭首都基輔，烏國總統澤倫斯基（右）和第一夫人歐倫娜（左）在總統官邸兼迎賓館「馬林斯基宮」前迎接。（美聯社）

2023/02/21 05:30

將實施更多制裁 挺烏抗「俄」鄰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭本月廿四日屆滿一週年之際，美國總統拜登廿日上午無預警從波蘭前往烏國首都基輔，在停留約六小時期間，與烏國總統澤倫斯基舉行會談，並宣布向烏國另提供總值五億美元（約一五三億台幣）軍援，並將對俄國實施更多制裁，藉此展現美方支持烏國對抗「俄」鄰的堅定意志。

拜登︰美國一直都在 不會離開

拜登此次基於安全考量而未事先宣布訪烏，是戰爭開打以來首次到訪。據了解，拜登從波蘭邊界搭乘約一小時火車，在廿日上午八時抵達基輔，隨後在美國駐烏大使布林克陪同下，乘車抵達烏國總統官邸兼迎賓館「馬林斯基宮」。澤倫斯基偕同夫人在門口迎接，向拜登表示「謝謝你來」，而拜登也回以「看到你真好」。拜登還說這是他第八次造訪基輔，「一次比一次重要」，此次是為了親口向澤倫斯基表明，美國一直都在，「我們不會離開」。

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拜登和澤倫斯基隨後舉行短暫會談，並共同發表談話。拜登表示，當烏戰即將屆滿一週年，他來到基輔與澤倫斯基會面，重申美方對烏國民主、主權及領土完整的堅定承諾。近一年前，當普廷發動入侵時，他認為烏國羸弱、西方國家分裂，「他以為他能撐得比我們久，但他大錯特錯。一年過去，基輔仍屹立，烏克蘭仍挺立，民主仍百折不撓。美國和全世界人民都將和你們同在，基輔已在我心中占有一席之地。」拜登也保證，「無論如何都不用懷疑美國在這場戰爭中對烏國的支持」。

拜登亦宣布增援烏國五億美元武器裝備，包括更多火砲彈藥、標槍飛彈、反坦克武器和防空雷達等。

澤倫斯基︰ 拜登讓烏國更接近勝利

澤倫斯基則表示，拜登來訪是「烏美關係史上最重要的事件」，對所有烏國人民是至關重要的支持訊號，「讓烏國更接近勝利」。烏國人民會記得拜登總統和美國給予烏國的關注，「我為烏美合作達到這個地步向你致謝」。此外，澤倫斯基也提到，美方決定提供艾布蘭戰車深具決定性意義，兩人也討論到向烏國提供長程飛彈等更多先進西方武器。

紐約時報指出，拜登突訪基輔，令人想起前總統布希和歐巴馬也都分別在任內訪問當時戰事正酣的伊拉克和阿富汗。拜登預計廿一日和波蘭總統杜達會晤，並就全球如何聲援烏國發表重大演說，包括美國增派兵力到波蘭的可行性，以及延長美軍派駐時間等，廿二日則將與北約東歐成員國領袖會晤。

值得注意的是，普廷也預定近日發表國情咨文演說，談述俄軍在戰事進入第二年的作戰目標。

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