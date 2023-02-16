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    抨擊性傾向扭轉治療 歐洲理事會：須立法禁止

    歐洲理事會週四表示，仍有許多歐洲國家現在仍在實施「性傾向扭轉治療」（conversion therapy），並呼籲所有歐盟成員國立法禁止該非人道措施。（歐新社）

    歐洲理事會週四表示，仍有許多歐洲國家現在仍在實施「性傾向扭轉治療」（conversion therapy），並呼籲所有歐盟成員國立法禁止該非人道措施。（歐新社）

    2023/02/16 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲理事會（Council of Europe）週四（16日）表示，許多歐洲國家現在仍實施「性傾向扭轉治療」（conversion therapy），並呼籲所有歐盟成員國立法禁止該非人道治療。

    綜合媒體報導，歐洲理事會人權事務專員Dunja Mijatovic解釋，「性傾向扭轉治療」旨在改變性向，像透過電擊、服用激素、驅魔或心理輔導等，將雙性戀或同性戀轉化至異性戀，不過沒有證據證明其有效性，且醫療機構警告治療可能造成嚴重生心理損害，例如抑鬱、焦慮、自我厭惡和自殺。

    Dunja Mijatovic指出，性傾向扭轉治療常以醫療跟宗教為名義在歐州普遍施行，統計數據顯示，歐盟有2%的LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人）族群受過這種治療，其中5%成功「轉為」異性戀，但Dunja Mijatovic說實際人數必定更高。

    報導提到，近年許多歐洲國家陸續禁止施行該治療，由馬爾他2016年打頭陣，德國、希臘、法國等其他國家跟進，Dunja Mijatovic坦言這是好現像，但指出須要更「確切法律條文」禁止這類殘忍的治療繼續存在。

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