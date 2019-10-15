蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤

2019-10-15 19:30

〔中央社〕根據蘇格蘭今天生效的法律，蘇格蘭男同志和男雙性戀者過去若因從事合意同性戀行為遭起訴，將獲得自動赦免。這項法律旨在修正「歷史錯誤」。

蘇格蘭男同志性交、接吻或調情等同性戀行為已不再屬非法範疇。今天生效的法律將涵蓋任何因同性戀行為遭定罪的人，受法律影響的人可以提出申請，「無視」或清除前科紀錄。

男女同志、雙性戀者以及跨性別者等（LGBT+）人權團體「平等網絡」（Equality Network）估計，蘇格蘭有數百名男性因之前這類歧視性法律，留下犯罪紀錄。平等網絡表示，這些男性因曾遭定罪，不僅職涯受阻，生活也蒙上一層陰影。

平等網絡負責人霍普金斯（Tim Hopkins）說：「我們知道晚至1990年代早期，還有人因在街頭親吻男友等原因被起訴。」他還說，在更早的幾十年前，被起訴男性的處境特別「令人震驚」。

霍普金斯告訴湯森路透基金會（TRF）：「像這樣被定罪，可能代表你職涯的終點，也可能代表失去你的朋友和家人，這些影響都非常巨大。」

「赦免罪犯和無視犯罪紀錄，無法消除所有這些歧視性法律已造成的傷害，但這的確至少給民眾一些安慰。」

蘇格蘭1980年讓男同性戀行為合法化，但直到2001年才將同性戀合法性行為年齡調整為與異性戀相同。

平等網絡指出，過去150年間，有數千名男性因為合意的同性間接觸而遭起訴。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）向因這類案件遭定罪的人公開道歉，稱立法的目的是修正「歷史錯誤」。這項法案2017年首度被提出，並於隔年獲蘇格蘭議會一致同意通過。10810JF5F3F01.CAP [IN] 10/15/19 18:16:36蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤〔中央社〕根據蘇格蘭今天生效的法律，蘇格蘭男同志和男雙性戀者過去若因從事合意同性戀行為遭起訴，將獲得自動赦免。這項法律旨在修正「歷史錯誤」。

蘇格蘭男同志性交、接吻或調情等同性戀行為已不再屬非法範疇。今天生效的法律將涵蓋任何因同性戀行為遭定罪的人，受法律影響的人可以提出申請，「無視」或清除前科紀錄。

男女同志、雙性戀者以及跨性別者等（LGBT+）人權團體「平等網絡」（Equality Network）估計，蘇格蘭有數百名男性因之前這類歧視性法律，留下犯罪紀錄。平等網絡表示，這些男性因曾遭定罪，不僅職涯受阻，生活也蒙上一層陰影。

平等網絡負責人霍普金斯（Tim Hopkins）說：「我們知道晚至1990年代早期，還有人因在街頭親吻男友等原因被起訴。」他還說，在更早的幾十年前，被起訴男性的處境特別「令人震驚」。

霍普金斯告訴湯森路透基金會（TRF）：「像這樣被定罪，可能代表你職涯的終點，也可能代表失去你的朋友和家人，這些影響都非常巨大。」

「赦免罪犯和無視犯罪紀錄，無法消除所有這些歧視性法律已造成的傷害，但這的確至少給民眾一些安慰。」

蘇格蘭1980年讓男同性戀行為合法化，但直到2001年才將同性戀合法性行為年齡調整為與異性戀相同。

平等網絡指出，過去150年間，有數千名男性因為合意的同性間接觸而遭起訴。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）向因這類案件遭定罪的人公開道歉，稱立法的目的是修正「歷史錯誤」。這項法案2017年首度被提出，並於隔年獲蘇格蘭議會一致同意通過。

根據蘇格蘭今天生效的法律，蘇格蘭男同志和男雙性戀者過去若因從事合意同性戀行為遭起訴，將獲得自動赦免。蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon 右）向因這類案件遭定罪的人公開道歉。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法