蘇格蘭「全面禁止塑膠棉花棒」 環保人士：前所未有的勝利

2019-10-12 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭政府在9月制定的「棉花棒禁令」如今已經「正式生效」，成為英國宣布2020年4月起全面「禁塑」後，率先「全面禁止塑膠棉花棒」生產與銷售的區域！由於過去25年間，蘇格蘭環保人士總共在當地海灘上「撿起」超過15萬根塑膠棉花棒，他們稱這是「海洋與野生動植物的勝利」，也期待蘇格蘭政府能採取更多措施，制止這場「塑膠潮」，也希望其他國家能跟進。

綜合外媒報導，英國民眾每年估計使用50億支塑膠吸管、3億支塑膠攪拌棒及20億枝塑膠棉花棒，其中，塑膠棉花棒多數被沖進馬桶，藉下水道流入海洋，對海洋生態及野生動物造成難以估計的危害；英國原訂從2020年4月起全面禁止販售塑膠吸管、塑膠攪拌棒及塑膠棉花棒，而蘇格蘭議會率先在9月通過2018年提案的「全面禁止塑膠棉花棒生產與銷售」法案，目前此禁令已正式生效。

蘇格蘭環境大臣坎寧安（Roseanna Cunningham）表示，很高興蘇格蘭成為英國最先禁止塑膠棉花棒的區域，她認為，一次性塑膠產品不僅浪費、製造垃圾，而這些垃圾不僅會破壞海灘和自然環境，同時也威脅到野生動、植物的生存，她也補充，將在未來持續對其他影響生態的物品採取行動，致力於環境保護，藉回收再利用發展「循環經濟」。

當地海洋保護協會的蓋梅爾（Catherine Gemmel）表示，這項禁令生效對「海洋和野生動植物」而言，是「前所未有」的勝利，期待蘇格蘭政府能繼續採取其他行動，來製止這場「塑料潮」；世界自然基金會（WWF）蘇格蘭分部的負責人班克斯（Lang Banks）也說，由於塑膠棉花棒是最常見的海洋污染物，這項禁令堪稱是「野生動植物的好消息」，同時也希望其他國家能跟進。

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