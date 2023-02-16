為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國極端清零政策重創國內經濟 過去3年防疫支出達6.5千億

    中國過去3年的防疫總支出高達6424億新台幣，打擊中國經濟。圖為上海醫院武肺門診外吊點滴的病患。（路透資料照）

    中國過去3年的防疫總支出高達6424億新台幣，打擊中國經濟。圖為上海醫院武肺門診外吊點滴的病患。（路透資料照）

    2023/02/16 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年，中國各省在極端清零政策下防疫支出共花費1.6兆新台幣，龐大的開銷對中國經濟成長造成一定壓力；目前共有20個省份公開武肺防疫報告，其中廣東省防疫支出居各省之冠，中國過去3年累計防疫總支出高達6424億新台幣。

    綜合外媒報導，根據地方政府發布的數據報告，在中國31個省份當中，至少20個省份披露2022年武肺（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫支出費用，較為富裕的省份—廣東省支出最多。

    據悉，廣東省2022年共支出3122億新台幣，用於武肺疫苗接種、PCR檢測和醫療人員補貼，與2021年相比漲幅達56.8%，更是2020年支出費用的兩倍之多。

    北京市的疫情防控支出費用約為新台幣1200億，並預計在2023年投入約1300億防疫預算，公衛部分則計畫投入約1400億，確保機關提供醫療服務，保障人民健康。

    中共在2022年12月放棄極端清零政策，根據官方數據統計，中共正試圖復甦低迷的經濟狀態。據悉，中國2022年經濟成長幅度僅3%，2021年成長幅度為8.4%。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐時：中國放棄清零掀兩派對立「政府出手控制」
    2023/01/12 19:43

    紐時：中國放棄清零掀兩派對立「政府出手控制」
    武漢肺炎》中國放棄清零病例激增 歐盟各國協調應對之道
    2022/12/29 22:33

    武漢肺炎》中國放棄清零病例激增 歐盟各國協調應對之道

    年後小腹變大腹 用這一招排便超順暢
    中國疫情反撲乾脆不管了？ 網路政治漫畫家譏諷稱「習躺平」
    2022/12/21 12:38

    中國疫情反撲乾脆不管了？ 網路政治漫畫家譏諷稱「習躺平」
    活在不同星球？ 中國網傳「十問」質疑「清零」 官方全網封殺滅火
    2022/11/23 22:37

    活在不同星球？ 中國網傳「十問」質疑「清零」 官方全網封殺滅火

    急速降溫猝死率高「禦寒被」穩循環！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播