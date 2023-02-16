中國極端清零政策重創國內經濟 過去3年防疫支出達6.5千億

中國過去3年的防疫總支出高達6424億新台幣，打擊中國經濟。圖為上海醫院武肺門診外吊點滴的病患。（路透資料照）

2023/02/16 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕2022年，中國各省在極端清零政策下防疫支出共花費1.6兆新台幣，龐大的開銷對中國經濟成長造成一定壓力；目前共有20個省份公開武肺防疫報告，其中廣東省防疫支出居各省之冠，中國過去3年累計防疫總支出高達6424億新台幣。

綜合外媒報導，根據地方政府發布的數據報告，在中國31個省份當中，至少20個省份披露2022年武肺（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫支出費用，較為富裕的省份—廣東省支出最多。

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據悉，廣東省2022年共支出3122億新台幣，用於武肺疫苗接種、PCR檢測和醫療人員補貼，與2021年相比漲幅達56.8%，更是2020年支出費用的兩倍之多。

北京市的疫情防控支出費用約為新台幣1200億，並預計在2023年投入約1300億防疫預算，公衛部分則計畫投入約1400億，確保機關提供醫療服務，保障人民健康。

中共在2022年12月放棄極端清零政策，根據官方數據統計，中共正試圖復甦低迷的經濟狀態。據悉，中國2022年經濟成長幅度僅3%，2021年成長幅度為8.4%。

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