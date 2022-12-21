中國疫情反撲乾脆不管了？ 網路政治漫畫家譏諷稱「習躺平」

網路政治漫畫家「變態辣椒RebelPepper」在推特發文，並附上1張插畫，提及對中國疫情防控政策感到「無語」，習近平在1年中的春夏秋3季實行最為嚴格的清零政策，當時除了武漢肺炎其他都不算病、封控和核酸其他也都禁止，換個角度看也算躺平。（美聯社資料照）

2022/12/21 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國鬆綁防控政策後，國內確診人數急遽攀升，更傳出退燒藥短缺、喪葬排隊塞車等現象，對此，社群平台1名網友近期直言，在一年中的春夏秋三季實行最為嚴格的清零政策，到了流感爆發的冬季卻政策急轉彎「把所有已經單面煎得焦脆的韭菜餅們翻了個面繼續躺平」，此種朝令夕改的政策讓他怒罵根本是「習躺平」。

網路政治漫畫家「變態辣椒RebelPepper」14日在推特發文，並附上1張插畫，內容提及對中國習近平所下達的疫情防控政策感到「無語」，直指習在1年中的春夏秋3季實行最嚴格的清零政策，此背景之下除了武漢肺炎其他都不算病、封控和核酸其他也都禁止，這換個角度看也算躺平。

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「變態辣椒RebelPepper」接著說，然而「到了流感容易爆發的冬季，卻突然把所有已經單面煎得焦脆的韭菜餅們翻了個面繼續躺平（老子啥也不管了），這種180度的調頭加速，不知道算是幾個G的重力加速度？」

從該張插畫可見，1名巨嬰躺在滲血的中國地圖上，他身上所穿著的尿布寫著「萬事皆空、唯有防控」，而地圖右上方還有1隻眼睛斜眼泛著淚光，右下角更大大寫著習近平三個大字，譏諷意味不言而喻。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「肯定是100KG的加速度」、「更無語的是封控三年，中共國每千人ICU病床仍遠低於世界平均水平，中共國的疫苗仍效果不好，習近平在封控的這三年干嘛了？盡幫習家族掠財呢！」、「它們知道北京疫情已經擴散嚴重，控制不住了。與其被人民發現病毒清零運動失敗，不如自己去改變，貌似更有『民主』，面子、講科學一些。其實都是政治，政治為了權利，權利為了獨裁，獨裁為了自我享受。人民就是個P」，還有網友笑說「月經漏了一床」、「再加個水晶蓋子蓋上，就完美了」。

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網路政治漫畫家「變態辣椒RebelPepper」所發布的插畫。（圖擷取自「@remonwangxt」推特）

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