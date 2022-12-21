中國疫情反撲乾脆不管了？ 網路政治漫畫家譏諷稱「習躺平」
網路政治漫畫家「變態辣椒RebelPepper」在推特發文，並附上1張插畫，提及對中國疫情防控政策感到「無語」，習近平在1年中的春夏秋3季實行最為嚴格的清零政策，當時除了武漢肺炎其他都不算病、封控和核酸其他也都禁止，換個角度看也算躺平。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中國鬆綁防控政策後，國內確診人數急遽攀升，更傳出退燒藥短缺、喪葬排隊塞車等現象，對此，社群平台1名網友近期直言，在一年中的春夏秋三季實行最為嚴格的清零政策，到了流感爆發的冬季卻政策急轉彎「把所有已經單面煎得焦脆的韭菜餅們翻了個面繼續躺平」，此種朝令夕改的政策讓他怒罵根本是「習躺平」。
網路政治漫畫家「變態辣椒RebelPepper」14日在推特發文，並附上1張插畫，內容提及對中國習近平所下達的疫情防控政策感到「無語」，直指習在1年中的春夏秋3季實行最嚴格的清零政策，此背景之下除了武漢肺炎其他都不算病、封控和核酸其他也都禁止，這換個角度看也算躺平。
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「變態辣椒RebelPepper」接著說，然而「到了流感容易爆發的冬季，卻突然把所有已經單面煎得焦脆的韭菜餅們翻了個面繼續躺平（老子啥也不管了），這種180度的調頭加速，不知道算是幾個G的重力加速度？」
從該張插畫可見，1名巨嬰躺在滲血的中國地圖上，他身上所穿著的尿布寫著「萬事皆空、唯有防控」，而地圖右上方還有1隻眼睛斜眼泛著淚光，右下角更大大寫著習近平三個大字，譏諷意味不言而喻。
消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「肯定是100KG的加速度」、「更無語的是封控三年，中共國每千人ICU病床仍遠低於世界平均水平，中共國的疫苗仍效果不好，習近平在封控的這三年干嘛了？盡幫習家族掠財呢！」、「它們知道北京疫情已經擴散嚴重，控制不住了。與其被人民發現病毒清零運動失敗，不如自己去改變，貌似更有『民主』，面子、講科學一些。其實都是政治，政治為了權利，權利為了獨裁，獨裁為了自我享受。人民就是個P」，還有網友笑說「月經漏了一床」、「再加個水晶蓋子蓋上，就完美了」。
真是讓人無語，在一年中的春夏秋三季實行最嚴格的清零政策（除了武漢肺炎其他都不算病，除了封控和核酸其他都禁止，換個角度看也算躺平）然後到了平常也是流感爆發的冬季突然把所有已經單面煎得焦脆的韭菜餅們翻了個面繼續躺平（老子啥也不管了）這種180°的調頭加速，不知道算是幾個G的重力加速度？ pic.twitter.com/uRaT5x45YD— 变态辣椒RebelPepper （@remonwangxt） December 13, 2022
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