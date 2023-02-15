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    機場人員也去罷工！法國反年改示威再起 航班大亂

    法國工會週四將再度舉行反年金改革的示威大罷工，法國機場塔台的空中交通指揮管理員等也會參與，法國民航總局宣布，將有眾多機場航班停飛。（圖取自推特/@DGAC）

    法國工會週四將再度舉行反年金改革的示威大罷工，法國機場塔台的空中交通指揮管理員等也會參與，法國民航總局宣布，將有眾多機場航班停飛。（圖取自推特/@DGAC）

    2023/02/15 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕法國工會週四（16日）將再度發動反年金改革的示威大罷工，法國機場塔台人員等也會參與，法國民航總局（DGAC）週三（15日）宣布，週四奧利機場的飛機航班將取消30％，其他機場也取消20％的航班。

    綜合媒體報導，與以往的罷工不太相同，法國週四罷工陸路交通運輸工具受到波及相對較少，主要影響層面是空中交通運輸系統。

    法國民航總局指出，新一波「反年改」罷工獲得許多機場塔台等工作人員響應，奧利機場週四將有30％的航班被取消，此外，法國的航空公司也取消土魯斯（Toulouse）、馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、蒙彼利埃（Montpellier）和南特（Nantes）等機場20％班次。

    法國民航總局進一步說，除了週四，從週三（15日）晚上到週五（17日）早上6點，預計會陸續有航班「取消和延誤」消息公布。

    據報導，法國民航總局上週六「反年改」第4次罷工當天，取消巴黎奧利機場（Aéroport de Paris - Orly）近一半的航班，土魯斯機場也在晚上意外關閉，不過因飛航管制員並未收到罷工通知，造成機場一時間未能設置最低限度的服務。

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