為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反對年金改革 法國第2次全國大罷工登場

    法國反年金改革團體發起全國大罷工，圖為在尼斯（Nice）的工會團體上街示威。（路透）

    法國反年金改革團體發起全國大罷工，圖為在尼斯（Nice）的工會團體上街示威。（路透）

    2023/01/31 21:44

    〔中央社〕繼19日的首場反年金改革大罷工後，法國今天進行第2次全國大罷工，各地供電狀況、大眾運輸和學校課程都受到影響，不過仍有不少民眾支持罷工行動。

    路透社報導，受到罷工影響，法國只有1/3高速列車（TGV）正常運作，本地和地區列車更少。巴黎地鐵也受到嚴重干擾，月台上擠滿通勤者，爭先恐後地衝上僅剩為數不多的列車。

    在巴黎市中心的協和（Concorde）地鐵站，1名59歲女性表示，她不介意多花點時間等車，也能接受改用步行方式前往目的地。

    她說，「我支持他們（參與罷工者）。我很快就要60歲了，我真的不想再（工作）2年。」

    另名34歲、在精品產業任職的男子則抱持不同看法，他認為，「這場罷工並無意義，反正（年金改革）法案無論如何都會過關」。

    在法國各地組織集會的工會希望繼續向政府施壓，並可能在未來數週內宣布更多罷工行動。

    法國民主工會聯盟（CFDT）公職人員分會秘書長賈科（Mylene Jacquot）告訴路透社，「出現如此大規模的反對聲浪時，政府若不傾聽，就會帶來危險後果」。

    民意調查顯示，多數法國人已對高通膨引發的生活成本危機感到憤怒，他們反對年金改革計畫，但總統馬克宏（Emmanuel Macron）打算堅持立場。他昨天強調，改革對確保退休金制度的可行性「至關重要」。

    政府的計畫是將法定退休年齡從現今的62歲延後至64歲，並推遲領取全額退休金的年齡。

    據勞工部估計，上述措施將使每年的退休金收入額外增加177億歐元。

    本月19日，法國的8大工會串連發動首次罷工，並在各城市示威遊行。內政部指出，當天全國共有112萬人走上街頭；工會則表示有逾200萬人參與。1120131

    法國反年金改革團體發起全國大罷工，圖為在馬賽（Marseille）的工會團體示威。（彭博）

    法國反年金改革團體發起全國大罷工，圖為在馬賽（Marseille）的工會團體示威。（彭博）

    法國反年金改革大罷工，在首都巴黎（Paris）一名穿著黃色反光背心的示威者高舉諷刺總統馬克宏頭像。（路透）

    法國反年金改革大罷工，在首都巴黎（Paris）一名穿著黃色反光背心的示威者高舉諷刺總統馬克宏頭像。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！法國男子參加示威遊行被重擊鼠蹊部 右邊睪丸遭切除
    2023/01/23 10:25

    影片曝光！法國男子參加示威遊行被重擊鼠蹊部 右邊睪丸遭切除
    馬克宏將背水一戰 力推年金改革計畫
    2023/01/10 20:44

    馬克宏將背水一戰 力推年金改革計畫

    選擇對迎財神 這檔平衡型基金投報率稱冠
    法國欲改革養老金制度 恐引發更多罷工事件
    2023/01/08 21:32

    法國欲改革養老金制度 恐引發更多罷工事件
    法國國鐵耶誕前夕罷工 民眾怨聲載道
    2022/12/22 22:43

    法國國鐵耶誕前夕罷工 民眾怨聲載道

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    法全國大罷工 加油站、交通運輸陷混亂
    2022/10/18 17:20

    法全國大罷工 加油站、交通運輸陷混亂
    煉油廠罷工致燃料短缺 法總理警告工人恐行使徵用權
    2022/10/17 18:19

    煉油廠罷工致燃料短缺 法總理警告工人恐行使徵用權
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播