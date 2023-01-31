反對年金改革 法國第2次全國大罷工登場

法國反年金改革團體發起全國大罷工，圖為在尼斯（Nice）的工會團體上街示威。（路透）

2023/01/31 21:44

〔中央社〕繼19日的首場反年金改革大罷工後，法國今天進行第2次全國大罷工，各地供電狀況、大眾運輸和學校課程都受到影響，不過仍有不少民眾支持罷工行動。

路透社報導，受到罷工影響，法國只有1/3高速列車（TGV）正常運作，本地和地區列車更少。巴黎地鐵也受到嚴重干擾，月台上擠滿通勤者，爭先恐後地衝上僅剩為數不多的列車。

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在巴黎市中心的協和（Concorde）地鐵站，1名59歲女性表示，她不介意多花點時間等車，也能接受改用步行方式前往目的地。

她說，「我支持他們（參與罷工者）。我很快就要60歲了，我真的不想再（工作）2年。」

另名34歲、在精品產業任職的男子則抱持不同看法，他認為，「這場罷工並無意義，反正（年金改革）法案無論如何都會過關」。

在法國各地組織集會的工會希望繼續向政府施壓，並可能在未來數週內宣布更多罷工行動。

法國民主工會聯盟（CFDT）公職人員分會秘書長賈科（Mylene Jacquot）告訴路透社，「出現如此大規模的反對聲浪時，政府若不傾聽，就會帶來危險後果」。

民意調查顯示，多數法國人已對高通膨引發的生活成本危機感到憤怒，他們反對年金改革計畫，但總統馬克宏（Emmanuel Macron）打算堅持立場。他昨天強調，改革對確保退休金制度的可行性「至關重要」。

政府的計畫是將法定退休年齡從現今的62歲延後至64歲，並推遲領取全額退休金的年齡。

據勞工部估計，上述措施將使每年的退休金收入額外增加177億歐元。

本月19日，法國的8大工會串連發動首次罷工，並在各城市示威遊行。內政部指出，當天全國共有112萬人走上街頭；工會則表示有逾200萬人參與。1120131

法國反年金改革團體發起全國大罷工，圖為在馬賽（Marseille）的工會團體示威。（彭博）

法國反年金改革大罷工，在首都巴黎（Paris）一名穿著黃色反光背心的示威者高舉諷刺總統馬克宏頭像。（路透）

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