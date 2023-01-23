影片曝光！男子參加法國示威遊行被重擊鼠蹊部 右邊睪丸遭切除

一名參加法國改革年金示威遊行的男子控訴鎮暴警察「蓄意攻擊鼠蹊部」，最終造成他的右邊睪丸被切除。（路透社）

2023/01/23 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕馬克宏力推年金改革點燃法國各地怒火，民眾紛紛上街示威抗議。日前，一位參與抗議行動的男子出面指控「鎮暴警察蓄意打傷鼠蹊部」，送醫治療時被切下右邊睪丸。該名男子律師將提起民事訴訟，稱警察的攻擊是故意針對特定部位。

綜合外媒報導，抗議法國年金改革的示威遊行在本月19日展開，該位匿名26歲男子在參與行動期間意外跌倒在地，根據事發當時的影片，男子手裡拿著相機，且整個人幾乎躺在地上；就在這時，一名鎮暴警察突然衝過來，重擊男子鼠蹊部後迅速離開現場。

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男子受傷後睪丸腫脹有如網球般一樣大，劇烈的疼痛讓他決定尋求醫療協助，醫生隨即替他施行手術，未料手術後，醫生告知他「右睪丸已被切除」。男子認為警方執法過當，決定聘請律師提起訴訟。

律師西蒙（Lucile Simon）表示，當時男子躺在地上，警察用一種近乎虐待狂的方式瞄準生殖器攻擊，並稱這種暴力行為難辭其咎，是不可接受的，且會產生不可逆的結果；這起民事訴訟案已在進行當中。

法國政府發言人韋朗（Olivier Véran）則感性發言「我對該名男子的遭遇深感同情」，不過，他也認為「仍須了解事件全貌，因為這對警察來說是個沉重的指控」，並要求展開調查。

Paris, manifestation contre la réforme des retraites



Un photographe espagnol est renversé sur une charge des forces de l’ordre et reçoit un coup alors qu’il est au sol… #greve19janvier #manifestation19janvier #19janvier2023 pic.twitter.com/3HKWSZ5Tmq — AB7 Média （@Ab7Media） January 19, 2023

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