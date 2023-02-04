為何法國人對提高退休年齡不滿？ 《彭博》揭露真實原因

法國總統馬克宏第2任期關於「年金制度改革」主要政策之一，就是將最低退休年齡提高2年至64歲來解決財政赤字，然而該法案不僅遇到反對聲浪，法國也持續發起全國大罷工。（法新社）

2023/02/04 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）第2任期關於「年金制度改革」主要政策之一，就是將最低退休年齡提高2年至64歲來解決財政赤字，然而該法案不僅遇到反對聲浪，法國也持續發起全國大罷工。對於法國人民為何對此相當不滿，《彭博》分析確切原因。

首先，法國歷任總統，含馬克宏在內，都企圖改革「年金制度」，原因在於比起歐洲其他國家，法國工時較少，退休年齡62歲是歐洲最低之一，導致國家資金短缺，公共債務增加。根據法國養老金諮詢委員會數據，未來10年國家年金赤字可能會激增至國內生產毛額（GDP）0.8%。政府負擔加重。

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《彭博》表示，若法國將退休年齡上升至64歲，可減輕公共財政壓力，讓政府可以更靈活運用資金投資，促進就業與經濟。《彭博》也說，對馬克宏而言，由於他無法競選第3任總統，推行改革於政治上並無特別損失。

《彭博》提到，從勞工角度來看，提高退休年齡對較早出社會的低技術人員族群不公平，儘管政府承諾會增加低收入戶的退休金，仍不被工會買單；為此工會提議，有其他更好對策解決高齡低就業率，像是提高稅收，不過馬克宏先前就已排除該可能性。

《彭博》指出，據世界衛生組織（WHO）統計，世界60歲以上人口預計到2050年會成長一倍，雪上加霜的是，生育率會長期下降，屆時老年撫養比（老年人口數與勞動年齡人口數比率）會失衡。

《彭博》總結，如此加重財政壓力，讓許多高度發展國家不得不考慮提高退休年齡，還有削減福利，以及提高稅收等選擇，但勢必會引起各國國內激烈反彈。

《彭博》表示，若法國將退休年齡上升至64歲，可減輕公共財政壓力，讓政府可以更靈活運用資金投資，促進就業與經濟。（歐新社）

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