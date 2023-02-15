洗腦從娃娃抓起！俄至少關押6000烏克蘭兒童 進行政治再教育

俄羅斯關押或強制收養至少6000名烏克蘭兒童，並且給予政治再教育。圖為撤離戰火的烏克蘭兒童。（路透資料照）

2023/02/15 15:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府利用再教育營的名目，大規模且非正當的扣押數以萬計維吾爾族穆斯林，無獨有偶，一項美國政府資助的報告顯示，俄國疑設立了數十處「再教育營」，目的是洗腦烏克蘭兒童與青少年，人數多達6000名，最小的甚至只有4個月大。

《路透》報導，由美國國務院資助、耶魯大學進行的研究顯示，自俄烏2022年2月開戰以來，俄方至少在國內與俄國控制的克里米亞地區，開設了43處再教育營。

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報告說，這些兒童包括有父母或明確家庭監護權的、被俄羅斯認定為孤兒的、在入侵前由烏克蘭國家機構照顧的，以及那些由於戰爭而監護不明確或不確定的。若干營區會給予14歲大的軍事訓練，但並無證據顯示這些受訓者被派上戰場。

研究作者之一雷蒙德（Nathaniel Raymond）在發表報告的記者會表示， 「我們確定營地與設施的主要目的，似乎是政治再教育」。

他指控，俄方已違反了關於戰時平民保護的《日內瓦第四公約》（4th Geneva Convention）。此外，俄國透過轉移烏國孩童，試圖抹去、改變其國家認同的行徑，也構成了種族滅絕罪。

報告指出，一些兒童通過該系統被俄羅斯家庭收養，或在俄羅斯寄養。

烏克蘭檢察總長去年6月就表示，俄國在烏克蘭犯下的戰爭罪行，涵蓋強制轉移兒童，已就此展開調查。官方並未透露數字，但根據烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）在5月中的說法，開戰後俄方已強制送走了21萬名孩童。當時至少120萬名烏人被迫遠離家園，這些兒童就是其中的一部分。

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